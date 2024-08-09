Barcelona, Dani Olmo Transferini Gerçekleştirdi

Barcelona, Yeni Transferini Duyurdu
İspanyol futbol kulübü Barcelona, RB Leipzig’den Dani Olmo’yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
2023-2030 Arası Anlaşma
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Olmo’nun Kariyeri
Barcelona'nın altyapı programında yetişen Dani Olmo, profesyonel kariyerine Dinamo Zagreb’de başladıktan sonra RB Leipzig’te forma giymeye devam etti. Şimdi, tekrar İspanyol futboluna dönüş yaparak Barcelona'da mücadele edecek.