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Barcelona, Dani Olmo Transferini Gerçekleştirdi

Barcelona, RB Leipzig'ten Dani Olmo'yu transfer etti ve 2030 yılına kadar anlaştı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:18
Barcelona, Dani Olmo Transferini Gerçekleştirdi

Barcelona, Yeni Transferini Duyurdu

İspanyol futbol kulübü Barcelona, RB Leipzig’den Dani Olmo’yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

2023-2030 Arası Anlaşma

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Olmo’nun Kariyeri

Barcelona'nın altyapı programında yetişen Dani Olmo, profesyonel kariyerine Dinamo Zagreb’de başladıktan sonra RB Leipzig’te forma giymeye devam etti. Şimdi, tekrar İspanyol futboluna dönüş yaparak Barcelona'da mücadele edecek.

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