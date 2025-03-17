Barcelona, LaLiga'da 7. Zaferle Zirvedeki Yerini Korudu

Barcelona, LaLiga Zirvesinde Kalıyor

LaLiga'nın lideri Barcelona, Atletico Madrid karşısında son dakika golleriyle 4-2 galip gelerek üst üste 7. zaferini elde etti. Maçın başında 2-0 geriye düşmesine rağmen Katalan ekibi, Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Lamine Yamal ile geri dönerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan, Real Madrid, Villarreal karşısında 2-1 galip geldi. Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, 83. dakikada oyuna girdi. Athletic Bilbao ise Sevilla deplasmanında 1-0 kazanarak iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı.

28. hafta sonunda Barcelona, 60 puan ile liderliğini korurken, Atletico Madrid 56, Athletic Bilbao ise 52 puanla takip ediyor.

PSG Şampiyonluğa Koşuyor

Fransa Ligue 1'de lider PSG, Olimpik Marsilya'yı 3-1 mağlup ederek klasik mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti. Oyun, Ousmane Dembele, Nuno Mendes ve Pol Lirola'nın (kendi kalesine) golleriyle şekillendi.

Namağlup olarak ligde 68 puana ulaşan PSG, Monaco'nun Angers karşısında 2-0 kazanmasıyla birlikte, şampiyonluk için önemli bir adım atmış oldu.

Liverpool, Premier Lig'de Farkı Açtı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, haftayı maç yapmadan yitirirken, en yakın takipçisi Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galibiyet elde etti. Manchester City, Brighton ile 2-2 berabere kalarak son dört haftada üçüncü puan kaybını yaşadı.

29. hafta sonunda Liverpool, 70 puan ile liderliğini sürdürürken, Arsenal 12 puan geriden geliyor.

Inter, Serie A'da Farkı Açtı

İtalya Serie A lideri Inter, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek zirvede rahat bir nefes aldı. Carlos Augusto ve Lautaro Martinez'in golleriyle galip gelen Inter, puanını 64'e çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Napoli, Venezia ile 0-0 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı. Roma ise Cagliari'yi 1-0 yenerek üst üste 6. galibiyetine imza attı.

Bayern Münih Üst Üste İkinci Puan Kaybını Yaşadı

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Leroy Sane'nin golü ile öne geçtiği maçta, benedict Hollebach’ın golüne engel olamadı.

26. hafta sonunda, 62 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih, Bayer Leverkusen (56), Mainz 05 (45) ve Eintracht Frankfurt (45) önünde yer alıyor.