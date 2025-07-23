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Barcelona, Marcus Rashford'ı Kiraladı: Manchester United'dan Transferde Yeni Dönem

Barcelona, Marcus Rashford'ı Manchester United'dan kiralayarak önemli bir transfer hamlesine imza attı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:35
Barcelona, Marcus Rashford'ı Kiraladı: Manchester United'dan Transferde Yeni Dönem

Barcelona, Marcus Rashford'ı Kiraladı

İspanya'nın köklü futbol kulübü Barcelona, İngiltere'nin üst düzey takımlarından Manchester United'dan genç yıldız Marcus Rashford'ı kiraladı. Barcelona Kulübü, Rashford'ın bonservisinin satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2026'ya kadar kiralandığını duyurdu.

Transfer Detayları

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 27 yaşındaki Rashford'ın bonservisinin satın alma bedelinin 35 milyon avro olduğu iddia ediliyor. Bu transfer, Barcelona'nın güçlü bir kadro oluşturma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Rashford'ın Kariyeri

Manchester United altyapısından yetişen Rashford, A takımdaki ilk maçına 2016 yılında çıkmıştı. Kırmızı şeytanlar ile 426 maça çıkarak 138 gol kaydetme başarısını gösterdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa'da kiralık olarak forma giydiği dönemde ise performansıyla dikkat çekmişti.

Barcelona'nın bu hamlesi, Rashford'ın yetenekleriyle La Liga'da yeni bir soluk getireceği umudunu artırıyor.

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Manchester United takımından Marcus Rashford'ın...

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Manchester United takımından Marcus Rashford'ın bonservisini kiraladı. Barcelona Kulübü, İngiliz milli futbolcu Rashford'ın bonservisinin satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2026'ya kadar kiralandığını duyurdu.

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Manchester United takımından Marcus Rashford'ın...

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Manchester United takımından Marcus Rashford'ın bonservisini kiraladı. Barcelona Kulübü, İngiliz milli futbolcu Rashford'ın bonservisinin satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2026'ya kadar kiralandığını duyurdu.

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