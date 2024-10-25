Barış Alper Yılmaz'ın Golü Avrupa Ligi'nde Haftanın En İyisi Adayı

Barış Alper Yılmaz Avrupa Ligi'nde Haftanın Golü Adayı

Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, İsveç ekibi Elfsborg'a attığı şık golle UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi golü ödülüne aday gösterildi. Bu önemli gelişme, ligin resmi internet sitesinde duyuruldu.

Karşılaşmanın Detayları

Yılmaz, Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanan ve 4-3 sonuçlanan karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandırdı. Bu golle, "3. haftanın golü" kategorisine aday olmayı başardı.

Diğer Adaylar

Barış Alper'in yanı sıra, Manchester United'ın Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny de aynı ödül için yarışan diğer futbolcular arasında yer almaktadır.