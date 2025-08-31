Başakşehir 0-0 Eyüpspor: Çağdaş Atan'dan Selke şoku

Trendyol Süper Lig 4. hafta değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor'la 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, maç öncesi yaşanan sakatlığın takımı etkilediğini vurguladı.

Atan'ın açıklaması:

"Üç gün önce deplasmanda yoğun bir maç oynadık. Bugün kafamızda ofansif bir oyuncu grubuyla başlamak vardı. Maçın başında sakat verdik. Selke'yi kaybettik ısınmada. Bu da bizde şok etkisi oluşturdu. Oyuncuların gardının düştüğünü gördük. İlk yarıya bu durum yansıdı. İlk yarıda 2 net pozisyonumuz var. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıda bir formasyon değişikliği yaptık. Rakibin bire bir baskıya gelmesini bekliyorduk. Arkada alan bulacağımızı düşünerek bu oyun planıyla sahadaydık. İkinci yarının başında yaptığımız düzeltmeler sonrasında bu fiziksel durumla iyi bir ikinci yarı oynadık. Maalesef gol atamadık."

Atan, takımın genel durumu hakkında da şunları söyledi:

"Çok iyi bir takımım var ama şu anki eksiklere bakınca zamana ihtiyacımız var gibi gözüküyor."

Ve ekledi: "Milli takım arası iyi gelecek. Sezon başındaki ritme döneceğiz. Sakatlık olarak şanssız bir dönemden geçiyoruz. Bu kadar fiziksel yorgunluğa rağmen verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Öne çıkan noktalar: Selke'yi kaybetme ve maçın 0-0 sonuçlanması, Başakşehir'in hücum planlarını olumsuz etkiledi.

