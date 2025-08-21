Başakşehir 1-2 Universitatea Craiova: Atan'dan hücum hattına eleştiri

Başakşehir 1-2 Universitatea Craiova

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Universitatea Craiova'ya 2-1 yenildi. Maçın ardından teknik direktör Çağdaş Atan değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından mağlubiyetten dolayı üzüntülü olduklarını belirterek takımın beklenen seviyenin altında kaldığını ifade etti.

"Çok daha iyi oynamamız gereken bir maçtı. Bireysel performanslarımız biraz daha yukarıda olabilirdi. Özellikle hücum hattındaki oyuncularımız... İkinci yarıda oyuna girenler bizi daha da güçlendirdi. Bizi oyunda tamamen bozan, bize hiç yakışmayan ikinci gol. Bu gol bizi disiplinsizliğe sevk etti. Oyunu bırakmadık. Golü bulabildik. Çok fazla baskı yaptık. Maalesef değerlendiremedik. Atılan gol oraya umutlu gitmemize sebep oldu. O takımı orada eleyebilecek güçteyiz. Doğru oyun, doğru oyuncu ve çok iyi mücadele bize turu getirebilir. İyi dinleneceğiz. Bazı sakat oyuncuların geri dönmesini dileyeceğiz. İkinci maçta turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçişi minimuma indirecek ve rakibin ceza sahasına daha az girmesini sağlayacak doğru oyunu bulacağız."

Duarte'nin sakatlığı

Atan, Brezilyalı oyuncu Leo Duarte'nin 45. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmasının takımın ritmini bozduğunu vurguladı.

"Duarte, bizim futbol IQ seviyemizi artıran bir oyuncu. Duarte'nin oyundan çıkması ritmimizi bozdu. O kaosta golü yedik. Duarte'nin olmadığı bölümde rakibe geçiş fırsatları verdik. Bilek sakatlığı var. Yarın kontrol edilecek."

Sakat oyuncuların durumu

Maçta forma giyemeyen oyuncularla ilgili bilgiler de veren Atan, rövanş maçında bazı isimlerin takıma katılmasının beklendiğini söyledi.

"İkinci maçta Kemen'i kadroda bekliyorum. Pazar günü aramıza katılmasını bekliyoruz. Selke'yi sabah denedik, iğne de oldu ama oyuna giremeyecek durumda olduğunu iletti. İkinci maça yetişecek gibi duruyor. Ömer Ali'nin durumu çok olumlu gözükmüyor. Yusuf için ise yüzde 50-50 diyebilirim. Şu an Selke ve Kemen rövanşta aramızda olacak gibi gözüküyor."