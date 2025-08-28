DOLAR
41,02 0,07%
EURO
48,08 -0,58%
ALTIN
4.508,9 -0,64%
BITCOIN
4.611.591,11 -0,14%

Başakşehir 11'inde 6 Değişiklik — Craiova Taraftarları Stadı Doldurdu

Başakşehir, Universitatea Craiova rövanşında Çağdaş Atan 11'inde 6 değişiklik yaptı; Craiova kadrosu sabit kaldı, Rumen taraftarlar Ion Oblemenco Stadı'nı doldurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:39
Başakşehir 11'inde 6 Değişiklik — Craiova Taraftarları Stadı Doldurdu

Başakşehir 11'inde 6 Değişiklik — Craiova Taraftarları Stadı Doldurdu

Başakşehir'de 6 değişiklik

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ilk karşılaşmaya göre 11'inde 6 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Ion Oblemenco Stadı'ndaki karşılaşmaya Volkan Babacan, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic ve Davie Selke 11'iyle çıktı.

Atan, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 11'de oynattığı isimlerden kaleci Muhammed Şengezer'i cezası, Leo Duarte'yi sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. 45 yaşındaki teknik adam, Nuno Da Costa, Ömer Faruk Beyaz ve Deniz Türüç'ü yedek soyundurdu, Onur Bulut'u da maç kadrosuna dahil etmedi.

Atan, bu isimlerin yerine Volkan Babacan, Ebosele, Opoku, Brnic, Onur Ergün ve Selke'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Universitatea Craiova kadrosu değişmedi

Universitatea Craiova, İstanbul'da 2-1 kazandıkları ilk maçın 11'inde değişiklik yapmadı. Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki Romanya temsilcisi, karşılaşmaya Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Carlos Mora, Samuel Teles, Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau, Nicusor Bancu, Assad Al Hamlawi ve Stefan Baiaram ile başladı.

Rumen taraftarlar stadı doldurdu

Universitatea Craiova'nın taraftarları, İstanbul Başakşehir maçına yoğun ilgi gösterdi. Rumen taraftarlar, karşılaşma için satışa çıkan biletlerin çoğunluğunu satın alarak 30 bin kişilik Ion Oblemenco Stadı'nı büyük ölçüde doldurdu.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi
2
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti
3
Kavukcu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Çok Başarılı Olacağız
4
Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor — Çağdaş Atan: "Bu Bir Final"
6
Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)
7
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı