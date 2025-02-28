Başakşehir Akademisi Antrenörü Hasan Esad Ünlü Hayatını Kaybetti

Başakşehir Kulübü, akademi antrenörü Hasan Esad Ünlü'nün vefat ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:53
Başakşehir Akademisi Antrenörü Hasan Esad Ünlü Hayatını Kaybetti

Başakşehir'in Akademisi Büyük Bir Kayba Uğradı

Başakşehir Kulübü, akademisinde görev yapan antrenör Hasan Esad Ünlü'nün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Ünlü’nün kulüp akademisinin analiz departmanında görev aldığı belirtildi.

Birçok Kişinin Kalbinde İz Bıraktı

Hasan Esad Ünlü, genç sporcuların gelişimi için yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Spor camiasındaki birçok kişinin kalbinde önemli bir yer edinen Ünlü'nün vefatı, kulüp ve futbolseverler arasında derin bir üzüntü yarattı.

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