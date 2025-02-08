Başakşehir, Antalyaspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Başakşehir, Antalyaspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakanın Detayları

Karşılaşmayı yönetecek hakem Zorbay Küçük olacak. Süper Lig'de geride kalan 21 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip, toplamda 32 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Antalyaspor'un Durumu

Antalya temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi ile 25 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor.

İlk Maçın Sonucu

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede ev sahibi ekip Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup etmişti.