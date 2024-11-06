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Başakşehir Avrupa Arenasında 59. Maçına Çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşarak Avrupa'daki 59. mücadelesine adım atacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:03
Başakşehir Avrupa Arenasında 59. Maçına Çıkıyor

Başakşehir Avrupa Kupalarında 59. Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak ve bu, kulüp tarihindeki 59. Avrupa karşılaşması olacak. Turuncu-lacivertli ekip, oynadığı toplam 58 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.

Çağdaş Atan ile 9. Maç

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 9. maçına çıkarken, Atan ile 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu dönemde 17 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Deplasman Serüveni

Kopenhag maçı, RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 30. deplasman maçı olacak. Şu ana kadar 29 deplasman maçında 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle mücadele eden ekip, bu maçlarda 38 gol atarken kalesinde 52 gol gördü.

En Golcü İsim Visca

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en çok gol atan oyuncusu Edin Visca, bu alanda toplamda 14 gol kaydetti. Onu, 6 golle Stefano Okaka ve Danijel Aleksic takip ediyor.

Avrupa’daki İlk Deneyimler

RAMS Başakşehir, 2015-16 sezonunda Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etti. Zamanla profesyonellik kazanarak birçok zorlu eşleşme ve galibiyet yaşadı. Özellikle 2019-20 sezonunda son grup karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı yenerek tarihindeki ilk 32 turuna yükseldi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-25 sezonunun 2. eleme turunda, evinde San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine imza atmıştı.

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