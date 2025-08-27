Başakşehir Avrupa'da 68. kez: Universitatea Craiova deplasmanı öncesi istatistikler

Başakşehir Avrupa'da 68. kez sahne alıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya temsilcisi Universitatea Craiovaya konuk olacak İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkıyor. CAN ÖCAL imzalı habere göre, turuncu-lacivertli takım 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 67 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Başakşehir 101 gol atarken, kalesinde 92 gol gördü.

Avrupa kupalarındaki performans

Başakşehir'in UEFA organizasyonlarındaki maç, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan ve yenilen gol istatistikleri şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi: O 12, G 2, B 2, M 8, A 15, Y 28

UEFA Avrupa Ligi: O 24, G 7, B 6, M 11, A 24, Y 35

UEFA Konferans Ligi: O 31, G 17, B 9, M 5, A 62, Y 29

TOPLAM: O 67, G 26, B 17, M 24, A 101, Y 92

Son 16 ve turnuva geçmişi

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında iki kez son 16 turuna yükseldi. Kulüp UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında yer aldı. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda mücadele eden takım, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da elemelerde turnuvaya veda etti.

Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de eleme aşamalarında elenen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasına katıldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı; 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020'de UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Çağdaş Atan ile Avrupa karnesi

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 18. müsabakasına çıkacak. Atan döneminde takımın UEFA Konferans Ligi'ndeki 17 maçlık performansı 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet şeklinde. Bu maçlarda turuncu-lacivertliler 34 gol attı ve kalesinde 17 gol gördü.

Başakşehir'in Avrupa'daki 'ilk'leri ve 'en'leri

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024); PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020); Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Deniz Türüç (36)

En çok gol atan: Edin Visca (14)

Yarınki karşılaşma ile birlikte Başakşehir'in Avrupa serüveni yeni bir sayfa açacak; takımın Universitatea Craiova deplasmanındaki performansı, kulübün Avrupa istatistiklerine yeni bir not düşecek.