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Başakşehir, Avrupa'da Umutlu: St. Patrick's Athletic Maçı Öncesi Açıklamalar

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İrlanda'da avantajlı bir skor almak için hazır olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:06
Başakşehir, Avrupa'da Umutlu: St. Patrick's Athletic Maçı Öncesi Açıklamalar

Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile Karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında, Başakşehir, İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile yarın karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Çağdaş Atan, Dublin'de düzenlediği basın toplantısında takımının hedeflerini açıkladı.

Konsantrasyon Avrupa'da

Atan, "Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa'ya ayırmış durumdayız. Yarın burada avantajlı bir skor almak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Rakip Analizi

Maç öncesinde rakibi analiz ettiklerini belirten Atan, "Rakibin birçok maçını izledik. Dinamik bir takım ile karşılaşacağız. Tipik bir Ada ekibi; kenarlardan orta yapıp, beklerle etkili bir şekilde hücum ediyorlar. 4-3-3 sistemiyle oynamaktalar. Önemli olan biziz; topun ve oyunun kontrolünü elimize almalıyız. Onların istediği seviyenin üzerine çıkmamalıyız." dedi.

Sakatlık Durumu

Takımın sakat oyuncuları hakkında da bilgi veren Atan, “Ba, Alanya maçında arka adalesinde küçük bir sakatlık yaşadı, bu nedenle onu Türkiye'de bıraktık. Djalo ise ilk Avrupa maçından bu yana takımda yok. İki oyuncumuz eksik ama diğerleri hazır.” şeklinde konuştu.

Jerome Opoku'nun Mesaji

Başakşehir'in Ganalı savunma oyuncusu Jerome Opoku, takımın motivasyonunu artırmak istediğini belirterek, “Seviye her geçen turda yükseliyor. Yarın öz güvenli bir şekilde oynayıp, iyi bir sonuçla buradan dönmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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