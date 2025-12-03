Bursa'da Goalball Etkinliği: Gözleri Kapalı 12 Dakikada Empati Kazandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen maç, farkındalık ve empati vurgusuyla tamamlandı

Bursa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hastavuk A.Ş., Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) bir araya gelerek önemli bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik, görme engellilere özgü spor branşı Goalball üzerinden gerçekleştirildi.

Turnuvada gören bireyler gözlerini bantlayarak Türkiye şampiyonu Nilüfer BUGES takımıyla mücadele etti. Karşılaşma, Nilüfer BUGES Spor Salonu'nda oynandı ve oyuncular, zil sesi çıkaran topu takip ederek görme engelli sporcularla aynı koşullarda sahada yer aldı.

Empati için sahaya çıktılar

Maç, 12 dakikalık iki devre halinde oynandı. Karşılaşmada üstünlüğünü ortaya koyan Nilüfer BUGES Spor Kulübü turnuvayı kazandı; ancak organizasyonda öne çıkan unsur, sahaya çıkanların gördükleriyle değil, hissettikleriyle oluşan farkındalık oldu.

Hastavuk İnsan Kaynakları Müdürü Nevzat Yılmaz etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Görme engelli bireylerimizin zorlu ve rekabetçi bir süreçten geçerken duygularına tercüman olmak, empati kurabilmek ve potansiyellerini açığa çıkarmak için buradayız. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek fayda ve farkındalığa dikkat çekmeyi amaçlıyoruz."

Hastavuk AŞ Goalball takımı oyuncularından İdari İşler Uzmanı Kenan Kahraman ise, "BUGES ailesine bize bu imkanı verdikleri için teşekkür ederim. Bu sayede onların duygularını anlama ve empati kurma şansımız oldu. Engellilerin dünyasında neler yaşadıklarını, fırsat verilirse neleri başarabildiklerini deneyimlemek farkındalık için gerçekleştirdiğimiz müsabakanın kazananı görme dışında tüm duyuları normalden çok yüksek olan engelli sporcular oldu" dedi.

Goalball'un önemi ve Türkiye'nin başarıları

Goalball, 2. Dünya Savaşı'nda görme duyusunu kaybeden Alman gazilerin rehabilitasyonu için ortaya çıkan ve daha sonra paralimpik oyunların ana branşlarından biri haline gelen bir spor dalı olarak biliniyor. Türkiye, bu branşta 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda Erkek Milli Takımıyla tarihindeki ilk olimpiyat takım madalyasını kazanmış; Kadın Milli Takımı ise 2016, 2020 ve 2024'te üst üste üç olimpiyat altın madalyasıyla dünya tarihine geçme başarısı göstermiştir.

Maç sonrası mesajlar

Maç sonunda Nilüfer BUGES forması giyen görme engelli sporcu Ferat Solmaz etkinliğe damga vuran sözleri söyledi: "Bugün maçın kazananı biz olabiliriz ama hayatın kazananı görenler, bunun ne demek olduğunu keşke anlayabilseler."

Nilüfer BUGES Goalball baş antrenörü Ali Genç da şunları söyledi: "Kazanan biz olduk ama aslında kazanan onlar olacak. Çünkü görme engellilerin dünya çapında neler başardığını ve nasıl organizasyonlar yaptığını gördüler. Buradaki en temel farkındalık, görmemek ve özellikle de işitme ve dokunma duyularının, hayatımızdaki görme engellilerin fark ettiği ama gören bireylerin birazcık daha az kullanmış olduğu bu duyguları öne çıkarmaktır. Buradaki empati maçından sonra da galip gelen takıma bir kupa verilecek. Yakın ilgilerinden dolayı Hastavuk’a gerçekten çok teşekkür ediyoruz; hem engellilik farkındalığı adına yapmış oldukları çalışmalar hem de organizasyonları daha da ileriye götüreceklerini düşünüyoruz, kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

Genç, kulüp hakkında da bilgi vererek, "Nilüfer BUGES bu yıl Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi Goalball Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ilk kulüp olmuş, 24 takım arasında finallere kalarak 6. sırada yer almıştır" diye konuştu.

Çekişmeli geçen maçın ardından kupa BUGES’e verildi; ancak asıl kazanım görme engellilerin yaşamına dair empati kurmak ve farkındalık oluşturmak oldu.

