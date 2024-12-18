Başakşehir, Belçika Takımlarıyla 7. Maçına Çıkıyor

İstanbul ekibi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. maçında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak. Başakşehir, bugüne kadar 3 farklı Belçika takımı ile toplamda 7 maç oynamış olacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Belçika takımlarıyla daha önce Club Brugge, Antwerp ve Gent ile 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu maçlarda toplam 11 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 10 gol gördü.

Belçika ile Eşleşmeler ve Sonuçlar

Başakşehir, Belçika takımlarıyla 3 kez eşleşti ve bu eşleşmelerden 2 kere turu geçmeyi başardı.

İlk Maç 2017'de

Başakşehir'in Belçika ekipleriyle ilk karşılaşması 2017-2018 sezonunda gerçekleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Club Brugge ile 26 Temmuz 2017'de oynanan maçta 3-3'lük beraberlik elde etti. İstanbul ekibinin gollerini Mossoro (2) ve Elia kaydetti. Rövanş maçında ise Adebayor ve Visca ile 2-0'lık galibiyet alarak play-off turuna yükseldi.

Antwerp'i Eledi, Gent'e Elendi

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp ile karşılaşan Başakşehir, sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ile 3-1 galip gelerek grup aşamasına adını yazdırdı. Ancak, aynı sezon içerisinde Konferans Ligi son 16 turunda Gent ile eşleşen Başakşehir, deplasmanda 1-1 berabere kalmasına rağmen sahasında 4-1 kaybederek çeyrek final şansını kaçırdı.

Oynanan Maçların Sonuçları

Başakşehir ile Belçika ekipleri arasında oynanan maçlar şöyle: