Başakşehir, Belçika Takımlarıyla 7. Maçına Çıkıyor
İstanbul ekibi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. maçında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak. Başakşehir, bugüne kadar 3 farklı Belçika takımı ile toplamda 7 maç oynamış olacak.
Turuncu-lacivertli ekip, Belçika takımlarıyla daha önce Club Brugge, Antwerp ve Gent ile 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu maçlarda toplam 11 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 10 gol gördü.
Belçika ile Eşleşmeler ve Sonuçlar
Başakşehir, Belçika takımlarıyla 3 kez eşleşti ve bu eşleşmelerden 2 kere turu geçmeyi başardı.
İlk Maç 2017'de
Başakşehir'in Belçika ekipleriyle ilk karşılaşması 2017-2018 sezonunda gerçekleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Club Brugge ile 26 Temmuz 2017'de oynanan maçta 3-3'lük beraberlik elde etti. İstanbul ekibinin gollerini Mossoro (2) ve Elia kaydetti. Rövanş maçında ise Adebayor ve Visca ile 2-0'lık galibiyet alarak play-off turuna yükseldi.
Antwerp'i Eledi, Gent'e Elendi
2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp ile karşılaşan Başakşehir, sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ile 3-1 galip gelerek grup aşamasına adını yazdırdı. Ancak, aynı sezon içerisinde Konferans Ligi son 16 turunda Gent ile eşleşen Başakşehir, deplasmanda 1-1 berabere kalmasına rağmen sahasında 4-1 kaybederek çeyrek final şansını kaçırdı.
Oynanan Maçların Sonuçları
Başakşehir ile Belçika ekipleri arasında oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|15.03.2023
|İstanbul
|Konferans Ligi
|Başakşehir-Gent
|1-4
|09.03.2023
|Gent
|Konferans Ligi
|Gent-Başakşehir
|1-1
|25.08.2022
|Antwerp
|Konferans Ligi
|Antwerp-Başakşehir
|1-3
|18.08.2022
|İstanbul
|Konferans Ligi
|Başakşehir-Antwerp
|1-0
|02.08.2017
|İstanbul
|Şampiyonlar Ligi
|Başakşehir-Club Brugge
|2-0
|26.07.2017
|Brugge
|Şampiyonlar Ligi
|Club Brugge-Başakşehir
|3-3