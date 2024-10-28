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Başakşehir-Eyüpspor Maçından Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Eyüpspor'a karşı sahasında mücadele etti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:10
Başakşehir-Eyüpspor Maçından Önemli Notlar

Başakşehir-Eyüpspor Maçının Önemi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, Eyüpspor'u konuk etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de dört değişiklik gerçekleştirdi.

Değişiklikler ve İlk 11

Başakşehir'in hocası Atan, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Serdar Gürler ve Krzysztof Piatek'in yerine Onur Ergün, Dimitris Pelkas, Davidson ve Figueiredo'ya formayı verdi. İlk 11, Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Figueriedo'dan oluştu.

Sakatlık Durumu

Başakşehir'de tek eksik oyuncu Serdar Gürler oldu. Tedavisi süren oyuncu, Eyüpspor karşısında kadroda yer alamadı. Önceden de UEFA Konferans Ligi'nde Sloven ekibi Celje'ye karşı sahada olamamıştı.

Saygı Duruşu ve Tezahüratlar

Karşılaşma öncesinde, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla destek verdiler.

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