DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,87 -0,49%
ALTIN
3.003,76 -0,47%
BITCOIN
3.601.267,21 0,11%

Başakşehir, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Galatasaray ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:50
Başakşehir, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor

Kupadaki İlk Maç: Başakşehir vs Galatasaray

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında yarın Galatasaray ile deplasmanda yüz yüze gelecek. Müsabaka, RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak.

Hakem ve Yardımcıları

Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'a yardımcı olarak Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir görev alacak.

Grup Aşaması Mücadelesi

Group aşamasına bu yıl düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda, RAMS Başakşehir; Galatasaray'ın yanı sıra Ahlatcı Çorum FK ve İkas Eyüpspor ile de mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Snowboard Tutkunları Palandöken'de Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
2
Baran Doruk Şimşek, Dünya Şampiyonası'nda Kürsü Hedefliyor
3
Trabzonspor Efsanelerinin Yetiştiği Yalı Mahallesi'nde Genç Yetenekler Futbola Adım Atıyor
4
Okan Buruk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
5
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Ankara, Ulusal Tekvando Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak
7
Kızılyıldız, Başantrenör Sfairopoulos'un Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor