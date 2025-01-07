Başakşehir, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşıyor

Kupadaki İlk Maç: Başakşehir vs Galatasaray

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında yarın Galatasaray ile deplasmanda yüz yüze gelecek. Müsabaka, RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak.

Hakem ve Yardımcıları

Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'a yardımcı olarak Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir görev alacak.

Grup Aşaması Mücadelesi

Group aşamasına bu yıl düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda, RAMS Başakşehir; Galatasaray'ın yanı sıra Ahlatcı Çorum FK ve İkas Eyüpspor ile de mücadele edecek.