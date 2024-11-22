Başakşehir, Gaziantep FK İle Zorlu Deplasman Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında yarın Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan RAMS Başakşehir, toplamda 16 puan toplamış durumda. Ancak son 5 maçında hiç galip gelemeyen turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak zor günler geçiriyor.

Diğer yandan Gaziantep FK, son 3 karşılaşmasında 2 galibiyet alarak formunu yükseltmiş durumda ve haftaya 12 puan ile girdi. Başakşehir, karşılaşma öncesinde cezalı oyuncusu bulunmamasıyla avantajlı bir çıkış yakalayabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.