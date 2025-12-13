DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.848.069,96 0,15%

Recep Uçar: Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 3-0'la Yendi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti; teknik direktör Recep Uçar maç sonu değerlendirmesini paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:51
Recep Uçar: Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 3-0'la Yendi

Recep Uçar: Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u 3-0'la Yendi

Maç Özeti ve Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından takımın teknik direktörü Recep Uçar düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar, alınan net skora vurgu yaparak takımını ve taraftarları kutladı: "Ekip olarak seyircimizin önünde oynayacağımız ilk maç olduğu için çok heyecanlıydık ve kazanmak istiyorduk. Burada bundan sonra oynanan bütün maçlarda kolay kaybetmek istemiyorduk. Baktığımızda da bugün itibarıyla 3 golle güzel bir galibiyet alan futbolcularımı yürekten kutluyorum. Bugün bu yağmurda buraya gelen taraftarlarımızı, evlerine mutlu gönderdiğimiz için de ayrıca kendi adıma mutluyum. Bu galibiyeti de geldiğimiz ilk günden beri bizi evimizde hissettiren, inanılmaz destek olan başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün kulüp çalışanlarımıza; bugün stada gelerek destek veren veyahut da kalbi bizde atan, televizyon başındaki bütün Rize taraftarlarına armağan ediyorum. İnşallah devamını getiririz. Baskılı bir oyun oynamak istiyorduk. İlk 10 dakika rakip bizden biraz daha fazla oyunu kontrol etti. Sonraki bölümde biz ön alan baskılarını biraz daha iyi yapıp, oyunun kontrolünü aldığımızı düşünüyorum. İlk yarının sonuna geldiğimizde de o bölümde Ali Sowe, Rak-Sakyi ve Mithat’la bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek belki erken gol bulabilirdik. Bulamadık ama belki oyunumuzun karşılığını ilk yarının sonlarına doğru bulduğumuz penaltıyı Qazim’la değerlendirerek 1-0 içeriye girdik".

Uçar, ikinci yarıdaki gelişmeleri ve golleri de şu sözlerle anlattı: "İkinci yarıya da baskılı başladıklarını ifade eden Recep Uçar, '55’lerde korner organizasyonunda Samet’le bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde rakip daha risk aldı. Biz biraz daha kontrollü kaldık ama o bölümde de ciddi geçişler bulduk. 80’lerde de Ali Sowe ile 3’ü bulduktan sonra oyun bizim adımıza daha rahatladı. Ali Sowe’un 3. golü atması hem kendisi açısından hem de takımımız açısından bizi rahatlatan bir goldü. Onun da çok ihtiyacı vardı. Takımın da çok ihtiyacı vardı. Belki Ali’nin bu gole takımdan daha fazla ihtiyacı vardı. Son bölümde de ciddi geçişler bulduk ama değerlendiremedik. Final paslarını yapamadık. Genel anlamda iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Ortaya koydukları mücadele, kazanma isteği, taktiksel sadakatten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum' diye konuştu.

Maçın kilit anları arasında ilk yarıda kazanılan penaltı, 55. dakikada Samet'in korner organizasyonunda gelen gol ve 80. dakikada Ali Sowe'un kaydettiği 3. gol öne çıktı. Uçar, hem oyuncuların performansını hem de taraftar desteğini övdü ve galibiyeti tüm camiaya armağan etti.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, EYÜPSPOR KARŞISINDA 3-0 GİBİ NET BİR SKORLA GALİBİYET...

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, EYÜPSPOR KARŞISINDA 3-0 GİBİ NET BİR SKORLA GALİBİYET ALDIKLARINI SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 1-1 Çorum FK
2
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı Mağlup Etti: Banchi ve Ivanovic'in Yorumları
3
Kütahyaspor 1-1 Eskişehirspor — Lider 8 maç sonra puan kaybetti
4
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-0 Alanyaspor — İlk Yarı Özeti
5
TFF 3. Lig: Eskişehirspor Kütahya’dan 1 Puanla Döndü (1-1)
6
Trabzonspor'dan 92 Amatör Kulübe Malzeme Desteği — Başkan Ertuğrul Doğan Törende
7
Recep Uçar: "Cumartesi Milat Olacak" — Çaykur Rizespor'un Hedefi Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama