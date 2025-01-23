Başakşehir, Pelkas ile Sözleşmesini Feshetti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Dimitris Pelkas ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yunan futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirilen açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de Fenerbahçe ve ardından RAMS Başakşehir forması giymişti. Bu sezon 11'i Trendyol Süper Lig olmak üzere toplamda 22 resmi müsabakada mücadele eden Pelkas, 2 gol atma başarısı gösterdi.