Yasin Çimen: İkincisi Tokyo'da Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Olimpiyat üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasımda düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor. 2022 yılında bronz madalya kazanan 26 yaşındaki Yasin, bu yıl ikinci kez olimpiyatlara katılmanın heyecanını yaşıyor.

Doğuştan işitme engelli olan Yasin, 2019 yılında başladığı tekvandoya, dört kez Türkiye şampiyonu olan kardeşi Merve Çimen'in başarılarıyla yeniden döndü. Yaklaşık bir yıl süren çalışmasının ardından, katıldığı İstanbul'daki İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda olimpiyat şampiyonu rakibini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Azmiyle dikkat çeken Yasin, 2022'de Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyanın ardından, 14-15 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapılan milli takım seçmelerinde 80 kiloda rakiplerini geride bırakarak ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Hazırlıklarını sürdüren Yasin Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da tekvandoya başlamasının ardından ilk yılında Türkiye şampiyonu olmayı başardığını ifade etti. Hentboldan tekvandoya geçiş yaptığını belirten Yasin, “Milli takıma davet edilince çok mutlu oldum. Dünya Şampiyonası'na katıldım, çok heyecanlandım ve 5'inci oldum.” dedi.

İkinci kez olimpiyat kotası aldığını ve yoğun bir çalışma sürecinden geçtiğini vurgulayan Yasin, şunları söyledi: “Dünya Şampiyonası'ndan sonra pes etmedim, antrenmanlarıma devam ettim. 6 ay sonra Gaziantep'te Türkiye şampiyonu oldum. Kendime güvendim, inandım ve tekrar milli takıma seçildim. Olimpiyatlar için çok çalıştım. Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak ve hocalarımı gururlandırmak.”

Yasin Çimen'in antrenörü Yavuz Sayan ise sporcusunun kısa sürede büyük başarılara imza attığını vurguladı. İki kez Türkiye şampiyonu olan Yasin'in önümüzdeki dönemde 2025 yılında olimpiyat barajını aşarak olimpiyatlarda ülkemizi ve Kayseri'mizi temsil etme hedefi bulunduğunu belirten Sayan, “Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğudur. İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz.” diyerek Yasin'in disiplinli çalışmasının önemini kaydetti.

Olimpiyat üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasımda düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Olimpiyat üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasımda düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.