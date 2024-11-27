Başakşehir, Petrocub Maçında 7 Oyun Değişikliği ile Sahaya Çıktı

UEFA Konferans Ligi'nde Heyecan Dorukta

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub'u konuk etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Gaziantep FK karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Değişiklikler ve İlk 11

Atan, Gaziantep FK maçında sahaya çıkan Hamza Güreler, Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ba, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Keny ve Figueiredo'ya forma verdi. Başakşehir, Petrocub karşısında Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Kemen, Pelkas, Keny, Piatek ve Figueiredo ile sahaya çıktı.

Kadro Durumu

Başakşehir'in yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Crespo, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı. Ayrıca, kadro dışı bırakılan Berkay Özcan, UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Djalo maça dahil edilmedi.

Ömer Ali Şahiner'in Geri Dönüşü

Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ile oynanan mücadelede yer alamayan Ömer Ali Şahiner, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Deneyimli futbolcu, takımının önemli bir parçası olarak ilk 11'deki yerini aldı.

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