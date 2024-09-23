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Başakşehir, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarını İleri Taşıyor

Başakşehir, Sivasspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını yoğun biçimde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:34
Başakşehir, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarını İleri Taşıyor

Başakşehir, Sivasspor Maçı İçin Çalışmalarını Arttırıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanın, sakatlıkları önlemek amacıyla ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın Detayları

Antrenman, sonuçlandırma çalışmaları ile devam etti ve çift kale maç ile sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte Sivasspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

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