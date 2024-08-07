Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde 53. Maçına Çıkıyor

Başakşehir'in Avrupa Macerası Devam Ediyor

RAMS Başakşehir, yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibine konuk olarak UEFA Konferans Ligi'nde 53. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli takım, Avrupa'da daha önce oynadığı 52 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet ile mücadele etti.

İlk Maçlar ve Teknik Destek

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki başkanlığında, RAMS Başakşehir, Avrupa'da 3. sınavını vermeye hazırlanıyor. Atan, Türkiye'de kazandığı başarılarla dikkat çekerken, İstanbul'daki ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1, rövanşında ise 4-0 mağlup etmişti.

Deplasmanda Mücadele ve Sonuçlar

Bu maç ile birlikte Başakşehir, Avrupa kupalarında 27. deplasman maçına çıkacak. Daha önce deplasmanda oynadığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki 26 maçta 36 gol atan takım, savunmada 47 gol engelleyemedi.

Gol Krallığı

RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında en çok gol atan ismi, eski oyuncusu Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla 14 kez fileleri havalandırdı. Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ise 6'şar golle 2. sırada yer alıyor.

Tarihi Anlar ve Başarılar

Başakşehir, 2015-2016 sezonunda Avrupa'daki ilk deneyimini yaşamıştı. İlk kez UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına karşı çifte yenilgi alarak elendi. 2016-2017 sezonunda Hırvat ekip Rijeka ile eşleşip tarihinin ilk tur geçişini sağladı.

2017-2018 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında başarı gösterdi. Aynı zamanda, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi grubuna katılma hakkı kazandı.

Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçını oynayarak 1-1'lik sona imza attı. Bu turda Gent'e yenilmesine rağmen, önemli başarılar elde etti.

Yarınki mücadele, turuncu-lacivertli takımın Avrupa sahnesindeki heyecanını artıracak.