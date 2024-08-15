Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Iberia Tiflis'i Ağırladı

RAMS Başakşehir - Iberia Tiflis Maçına Dair Detaylar

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun rövanşında Burası Başakşehir, sahasında Gürcistan'nın Iberia Tiflis ekibini ağırladı. Bu önemli maçta Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, takımını yeniden yapılandırarak farklı bir kadro sahaya sürdü.

Kadroda Dikkat Çeken Değişiklikler

Atan, son lig maçında karşılaştıkları Çaykur Rizespor ile kıyaslandığında ilk 11'de tam 6 değişiklik yaparak dikkat çekti. Yeni çıkan 11'de Lima, Keny, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Figueiredo ve Serdar Gürler yer almazken, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek bu kritik mücadelede yer aldı.

Sakatlık Sorunu

Takımda dikkat çeken başka bir durum ise yeni transfer Matchoi Djalo'nun sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmamasıydı. Djalo, önceki turlarda La Fiorita ile yapılan ilk maçta sakatlık yaşamıştı ve bu nedenle Gürcistan ekibine karşı sahada yer alamadı.

, RAMS Başakşehir'in Iberia Tiflis karşısındaki bu maça dair yapılan hazırlıklar ve kadro tercihleri, UEFA Konferans Ligi'nde başarılı olma hedefinin ne denli ciddiye alındığını gösteriyor.