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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Potasının Dışında Kaldı

RAMS Başakşehir, Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 01:03
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Play-off Potasının Dışında Kaldı

Başakşehir Avrupa Kupalarına Veda Etti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanarak, Başakşehir'in play-off potasının dışında kalmasına ve Avrupa kupalarına veda etmesine neden oldu.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 52. dakikasında Başakşehir, Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kemen ile önemli bir fırsat yakaladı. Uygun pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Delanghe'de kaldı.

54. dakikada ise Magnee'nin sol kanattan yaptığı ortaya Augusto'nun kafa vuruşu kaleci Muhammed tarafından kornere çelindi.

Başakşehir, 74. dakikada öne geçti. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Crespo, penaltı noktasındaki Piatek'e yerden pasını gönderdi. Piatek'in geliştirdiği ayak içi vuruşu, ağlarla buluştu: 0-1.

Ancak 82. dakikada Cercle Brugge, Magnee'nin kullandığı serbest vuruşta Brunner'ın kafasıyla bulduğu golle eşitliği sağladı: 1-1.

Maçın son anlarında, 90+7. dakikada Başakşehir, önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, kaleci kafayı vurdu fakat Cercle Brugge kalecisi Delanghe, topu çizgi üzerinde kurtardı.

Mücadele, 1-1'lik sonuçla sona erdi ve Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

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