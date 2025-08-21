Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-1 Yenildi

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında 2-1 mağlup oldu

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Universitatea Craiova'ya 2-1 yenildi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

Maçın golleri

Konuk ekipte golleri 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora kaydetti. Turuncu-lacivertli takımın tek sayısını ise 87. dakikada Festy Ebosele attı.

Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselecek takımın belli olacağı rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak.

Bu sezon ilk yenilgi

Başakşehir, bu sezonki 6'ncı maçında ilk mağlubiyetini aldı. Turuncu-lacivertli takım, 2025-2026 sezonunda Konferans Ligi'nde 5, Trendyol Süper Lig'de ise 1 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalardan 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı, 1'inden ise yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda takım 11 gol attı, kalesinde 5 gole engel olamadı.

Leo Duarte sakatlandı

Başakşehir'de Brezilyalı stoper Leo Duarte, ilk yarının son bölümünde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Duarte, 43. dakikada ceza sahası içinde Baiaram'ı savunurken ters hareket sonucunda yerde kaldı ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedye ile saha kenarına alındı. Sağ dizinden sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun yerine 45. dakikada Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

Fayzullaev ve Ebosele'nin katkıları

Yeni transfer Abbosbek Fayzullaev, CSKA Moskova'dan kadroya katıldıktan sonra ilk kez forma giydi. 21 yaşındaki Özbek futbolcu 76. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.

İrlandalı Festy Ebosele, 83. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil olup 87. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Ebosele, geçen sezon ara transfer döneminde İtalya ekibi Udinese'den kadroya dahil edilmişti.