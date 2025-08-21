DOLAR
40,93 0%
EURO
47,61 0,26%
ALTIN
4.393,71 0,26%
BITCOIN
4.602.551,5 1,69%

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-1 Yenildi

Başakşehir, Konferans Ligi play-off ilk maçında Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu; rövanş 28 Ağustos'ta Craiova'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:50
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-1 Yenildi

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında 2-1 mağlup oldu

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Universitatea Craiova'ya 2-1 yenildi. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

Maçın golleri

Konuk ekipte golleri 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora kaydetti. Turuncu-lacivertli takımın tek sayısını ise 87. dakikada Festy Ebosele attı.

Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselecek takımın belli olacağı rövanş maçı, 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak.

Bu sezon ilk yenilgi

Başakşehir, bu sezonki 6'ncı maçında ilk mağlubiyetini aldı. Turuncu-lacivertli takım, 2025-2026 sezonunda Konferans Ligi'nde 5, Trendyol Süper Lig'de ise 1 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalardan 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı, 1'inden ise yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu maçlarda takım 11 gol attı, kalesinde 5 gole engel olamadı.

Leo Duarte sakatlandı

Başakşehir'de Brezilyalı stoper Leo Duarte, ilk yarının son bölümünde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Duarte, 43. dakikada ceza sahası içinde Baiaram'ı savunurken ters hareket sonucunda yerde kaldı ve sağlık ekibinin müdahalesinin ardından sedye ile saha kenarına alındı. Sağ dizinden sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun yerine 45. dakikada Jerome Opoku oyuna dahil oldu.

Fayzullaev ve Ebosele'nin katkıları

Yeni transfer Abbosbek Fayzullaev, CSKA Moskova'dan kadroya katıldıktan sonra ilk kez forma giydi. 21 yaşındaki Özbek futbolcu 76. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.

İrlandalı Festy Ebosele, 83. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil olup 87. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Ebosele, geçen sezon ara transfer döneminde İtalya ekibi Udinese'den kadroya dahil edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 Berabere — UEFA Konferans Ligi Play-off
2
Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda Samsunspor'u 2-1 Yendi
3
Samsunspor Taraftarları UEFA Avrupa Ligi Heyecanını Samsun'da Dev Ekranda Yaşadı
4
Arca Çorum FK, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Beşiktaş, Lausanne ile 1-1 berabere kaldı | UEFA Konferans Ligi play-off
6
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off İlk Maçında Panathinaikos'a 2-1 Yenildi
7
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Universitatea Craiova'ya 2-1 Yenildi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım