Başakşehir - Universitatea Craiova: Radoi "Başakşehir iki maçın favorisi"

Maç Öncesi Radoi ve Cicaldau'dan Değerlendirmeler

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacak Romanya temsilcisi Universitatea Craiovanin teknik direktörü Mirel Radoi, Başakşehir'i turun favorisi olarak nitelendirdi.

Basın toplantısında Radoi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen açıklamalarda bulundu. Toplantıya bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Konyaspor'da forma giyen Alexandru Cicaldau da katıldı.

Radoi: "Başakşehir, bu iki maçın favorisi"

Radoi, rakiplerinin kalitesine vurgu yaparak, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Çok güçlü bir rakip. Başakşehir, bu iki maçın favorisi. Yarın ve gelecek hafta rakibimize saygımızı fazlasıyla göstereceğiz. Onlara bir saygımız var ama bu sadece maç öncesi." dedi.

İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Çağdaş Atan'ı öven Radoi, "İyi ve tecrübeli bir teknik direktörleri var. Son senelerde çalıştırdığı takımlarda oynattığı futbolla kendisini belli ediyor. Top rakipteyken çok agresif ve kompakt oynayan bir rakip. Top ayağındayken ise çok ofansif ve baskılı oynuyorlar. Tabii ki çok iyi bir kadron yoksa bu işleri yapamazsınız. Yarın takım olarak çok dikkatli ve birlikte oynamamız gerek. Devamlı kademe yapmamız lazım. Rakibe çok fazla mesafe ve alan tanımamamız gerek. Çok değerli futbolcuları var. Tek dokunuşla bize kötü yakalayabilirler. Benim açımdan Berat Özdemir çok tehlikeli ve rakibin dengesini bozan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, eleme maçlarında hata lüksü olmadığını vurgulayarak, "Şimdiye kadar sezonun en önemli maçlarına çıkacağız. Çünkü ligdeki maçların telafisi var ama bu eleme karşılaşması. Bu iki müsabakada yapılacak en ufak hata sonucu değiştirebilir. Rakip hakkında eski futbolculardan ve Türk hocalardan bilgi aldım. Bana gelen bilgiler Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'in en ufak hatayı değerlendirdiği ve kolay gol atabildiği." dedi.

Türkiye'deki taraftar atmosferiyle ilgili soruya Radoi, "Sahada ben oynamıyorum. Zaten bu tür atmosferi seviyorum. Zamanında futbolcuyken Galatasaray'a karşı oynadım. İstanbul'da 2-2 berabere kaldık. Bir futbolcu için bundan daha güzel bir şey olamaz. Türkiye'deki futbol sevgisi ve fanatik taraftarlar var. Seninle veya sana rakip olsa da önemli değil. Umarım yarın akşam güzel bir atmosfer olur ve futbolcuları daha çok motive eder." şeklinde yanıt verdi.

Cicaldau: "Zor bir maça çıkıyoruz"

Alexandru Cicaldau ise rakibi iyi tanıdıklarını ve maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyerek, "Zor bir maça çıkıyoruz. Rakibi biliyoruz. Çok iyi bir takım ama biz de çok iyi hazırlandık. Bu maça en iyi şekilde çıkıp kazanmaya çalışacağız. Başakşehir çok kaliteli bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Yarın galibiyet için sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Eski kulübü Galatasaray hakkında da konuşan Cicaldau, "Hala Galatasaray'ı takip ediyorum. Çok iyi transferler yaptılar. Bu da sonuçlara yansıyor. Her sene şampiyon olmaları iyi transferler yaptıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Bütçe farkına ilişkin, "Bu sezonki en zor maçlardan birine çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparsak bütçe farkını kapatırız." dedi.

Antrenman ve maç bilgileri

Universitatea Craiova, maç hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Saha ortasında düzenlenen kısa toplantının ardından oyuncular pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi; antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı. Rumen ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

Müsabaka yarın saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Arnavut hakem Juxhin Xhaja yönetecek.