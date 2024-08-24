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Başakşehir ve St. Patrick's Athletic Maçının Hakemi Belli Oldu

Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile UEFA maçında Macar hakem Balazs Berke düdük çalacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:05
Başakşehir ve St. Patrick's Athletic Maçının Hakemi Belli Oldu

Başakşehir-St. Patrick's Athletic Maçında Hakem Belli Oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında, 28 Ağustos Çarşamba günü İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi olarak Macar hakem Balazs Berke atanmıştır.

Müsabakanın Detayları

UEFA'nın verdiği bilgilere göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Balazs Berke'nin yardımcı hakemleri yine Macaristan'dan Vencel Toth ve Balazs Szert olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mihaly Kapraly olurken, Tamas Bognar VAR ve Ferenc Karako AVAR görevlerini üstlenecek.

İlk Maç Golsüz Beraberlik İle Sonuçlanmıştı

RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic arasında oynanan ilk maç, İrlanda'da geçekleşmiş ve 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı, gruplara kalma yolunda önemli bir adım olacak.

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