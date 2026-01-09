Başiskele'de Geleceğin Şampiyonları: 2025-2026 Kış Spor Okulları

Başiskele Belediyesi'nin ücretsiz 2025-2026 Kış Spor Okulları, 4-14 yaş arası çocuklara 9 branşta spor eğitimi vererek yeni yetenekler yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:19
Başiskele'de Geleceğin Şampiyonları: 2025-2026 Kış Spor Okulları

Başiskele'de Geleceğin Şampiyonları: 2025-2026 Kış Spor Okulları

Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen 2025-2026 Yılı Kış Spor Okulları, 4-14 yaş arasındaki çocuklara 9 farklı branşta spor yapma imkanı sunuyor. Yoğun katılımla devam eden program, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve Türk sporuna yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile kapsamlı destek

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli çatısı altında kültürden sanata, bilimden teknolojiye, eğitimden spora kadar geniş alanda hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, kentin çocuk ve gençlerine her ortamda spor yapma fırsatı sunuyor. Geçen yıllarda da büyük rağbet gören program, on binlerce gence fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda önemli faydalar sağladı.

9 branşta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim

Bu dönemde de yoğun talep gören spor okullarında basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, karate, güreş, masa tenisi ve tenis branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar spor yapıyor.

Türk sporuna katkı

Başiskele Belediyesi Spor Okulları, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunarken sosyalleşmelerine de destek oluyor. Spor okullarını başarıyla tamamlayan yetenekli gençler, Başiskele Belediyespor altında lisanslandırılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda yer alıyor; böylece ülke sporuna yeni isimler kazandırılıyor.

Başiskele Belediyesi, şehirdeki çocuk ve gençlerin sporla buluşmasını sağlayarak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENEN 2025-2026 YILI KIŞ SPOR OKULLARI, 4-14...

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENEN 2025-2026 YILI KIŞ SPOR OKULLARI, 4-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA 9 FARKLI BRANŞTA SPOR YAPMA İMKANI SUNARKEN, YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDEREK HEM SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞMESİNE HEM DE TÜRK SPORUNA YENİ YETENEKLERİN KAZANDIRILMASINA KATKI SAĞLIYOR.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENEN 2025-2026 YILI KIŞ SPOR OKULLARI, 4-14...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Öncesi Galatasaray Derbisi Hazırlıklarını Tamamladı
2
Düzce Korfbol Şampiyonu: Farabi Anadolu Lisesi
3
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2025'i Değerlendirdi, 2026'yı Planladı
4
Mame Thiam, Dicle'de Yenilediği Baltacı İlkokulu Öğrencileriyle Buluştu
5
Turkcell Süper Kupa Finali: Galatasaray - Fenerbahçe Yarın 20.30'da
6
Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Namağlup Kayseri Şampiyonu
7
Fenerbahçe - Samsunspor Maçı VAR'ı Alper Çetin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları