Başiskele'de Geleceğin Şampiyonları: 2025-2026 Kış Spor Okulları

Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen 2025-2026 Yılı Kış Spor Okulları, 4-14 yaş arasındaki çocuklara 9 farklı branşta spor yapma imkanı sunuyor. Yoğun katılımla devam eden program, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve Türk sporuna yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile kapsamlı destek

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli çatısı altında kültürden sanata, bilimden teknolojiye, eğitimden spora kadar geniş alanda hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, kentin çocuk ve gençlerine her ortamda spor yapma fırsatı sunuyor. Geçen yıllarda da büyük rağbet gören program, on binlerce gence fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda önemli faydalar sağladı.

9 branşta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim

Bu dönemde de yoğun talep gören spor okullarında basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, karate, güreş, masa tenisi ve tenis branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar spor yapıyor.

Türk sporuna katkı

Başiskele Belediyesi Spor Okulları, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunarken sosyalleşmelerine de destek oluyor. Spor okullarını başarıyla tamamlayan yetenekli gençler, Başiskele Belediyespor altında lisanslandırılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda yer alıyor; böylece ülke sporuna yeni isimler kazandırılıyor.

Başiskele Belediyesi, şehirdeki çocuk ve gençlerin sporla buluşmasını sağlayarak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

