Başkan Dökmeci'den Doğan Kılıç'a Tebrik

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, milli kick boksçu Doğan Kılıç’ı ziyaret ederek başarılarını tebrik etti; Kılıç 22 Kasım’daki 72 kg maçını 3-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:56
Başkan Dökmeci'den Doğan Kılıç'a Tebrik

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, milli sporcu Doğan Kılıç'ı ağırladı

Başkan Dökmeci'den tebrik ve destek

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ilçenin yetiştirdiği milli ve profesyonel kick boksçu Doğan Kılıç'ı belediyede kabul ederek başarılarından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Kılıç'ın başarıları arasında Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Türk Devletleri Profesyonel Kemer Şampiyonluğu, Amatör Türkiye Şampiyonluğu, uluslararası başarılar ve Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonluğu yer alıyor.

Son olarak 22 Kasım'da düzenlenen Profesyonel Kick Boks K1 Arenası'nda Hollandalı rakibine karşı çıktığı 72 kg müsabakasını 3-0'lık skorla kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

"Bugün ilçemizin gururu olan Milli Sporcumuz Doğan Kılıç ile belediyemizde son derece verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Azmini, hedeflerini ve spora olan tutkusunu yakından görmek beni gerçekten gururlandırdı. Kendisini yürekten tebrik ediyor, her zaman yanında olduğumuzu belirterek spor hayatında üstün başarılar diliyorum"

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, ZİYARETİNE GELEN SİVRİHİSARLI MİLLİ VE PROFESYONEL KİCK...

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, ZİYARETİNE GELEN SİVRİHİSARLI MİLLİ VE PROFESYONEL KİCK BOKSÇU DOĞAN KILIÇ'IN BAŞARILARINDAN DOLAYI GURURLANDIKLARINI BELİRTTİ.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, ZİYARETİNE GELEN SİVRİHİSARLI MİLLİ VE PROFESYONEL KİCK...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EÜ Sualtı Ragbisi Takımı Dünya Dördüncüsü Oldu
2
Kayserispor, Laszlo Benes'i Kayseri'ye Getirdi
3
Süper Lig: 14 Haftada 12 Teknik Direktör Değişikliği
4
Trendyol Süper Lig 15. Hafta Hakemleri Açıklandı
5
Altın Smaç Voleybol: Aydın’ın Yeni Yüzü
6
Düzce'de Okul Sporları: Genç A ve Genç B Erkek Güreşinde Şampiyonlar Belli Oldu
7
Kasımpaşa'da Şota Arveladze Dönemi Sona Erdi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi