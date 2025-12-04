Başkan Dökmeci'den Doğan Kılıç'a Tebrik

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, milli sporcu Doğan Kılıç'ı ağırladı

Başkan Dökmeci'den tebrik ve destek

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ilçenin yetiştirdiği milli ve profesyonel kick boksçu Doğan Kılıç'ı belediyede kabul ederek başarılarından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Kılıç'ın başarıları arasında Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Türk Devletleri Profesyonel Kemer Şampiyonluğu, Amatör Türkiye Şampiyonluğu, uluslararası başarılar ve Profesyonel Türkiye Kick Boks Şampiyonluğu yer alıyor.

Son olarak 22 Kasım'da düzenlenen Profesyonel Kick Boks K1 Arenası'nda Hollandalı rakibine karşı çıktığı 72 kg müsabakasını 3-0'lık skorla kazanarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

"Bugün ilçemizin gururu olan Milli Sporcumuz Doğan Kılıç ile belediyemizde son derece verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Azmini, hedeflerini ve spora olan tutkusunu yakından görmek beni gerçekten gururlandırdı. Kendisini yürekten tebrik ediyor, her zaman yanında olduğumuzu belirterek spor hayatında üstün başarılar diliyorum"

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, ZİYARETİNE GELEN SİVRİHİSARLI MİLLİ VE PROFESYONEL KİCK BOKSÇU DOĞAN KILIÇ'IN BAŞARILARINDAN DOLAYI GURURLANDIKLARINI BELİRTTİ.