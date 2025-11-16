Dan Agyei'ye Kocaeli'de Sevgi Seli — Galibiyet Golü Sonrası Taraftarla Buluştu

Dan Agyei'ye Kocaeli'de Sevgi Seli

Galibiyet golü atan yıldız sempozyumda taraftarlarla buluştu

Dan Agyei, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un sahasında Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette fileleri sarsan golün ardından Kocaeli'de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Agyei, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Etkinlik alanında hem minik hem de yetişkin taraftarlar, imza almak ve fotoğraf çektirmek için adeta izdiham oluşturdu.

Gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini ifade eden Kocaelispor'un kanat oyuncusu, etkinlikte kurulan ve 1'den 10'a kadar sayıların bulunduğu çarkı çeviren genç taraftarlara sürpriz hediyelerini bizzat takdim etti. Yoğun ilgi ve sıcak karşılaşma, sempozyuma renk kattı.

