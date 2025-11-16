Dan Agyei'ye Kocaeli'de Sevgi Seli — Galibiyet Golü Sonrası Taraftarla Buluştu

Kocaelispor'un Galatasaray maçının golcüsü Dan Agyei, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı; imza ve fotoğraf izdihamı yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:10
Dan Agyei'ye Kocaeli'de Sevgi Seli — Galibiyet Golü Sonrası Taraftarla Buluştu

Dan Agyei'ye Kocaeli'de Sevgi Seli

Galibiyet golü atan yıldız sempozyumda taraftarlarla buluştu

Dan Agyei, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un sahasında Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette fileleri sarsan golün ardından Kocaeli'de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Agyei, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre Merkezi'nde düzenlenen sergiyi ziyaret etti. Etkinlik alanında hem minik hem de yetişkin taraftarlar, imza almak ve fotoğraf çektirmek için adeta izdiham oluşturdu.

Gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini ifade eden Kocaelispor'un kanat oyuncusu, etkinlikte kurulan ve 1'den 10'a kadar sayıların bulunduğu çarkı çeviren genç taraftarlara sürpriz hediyelerini bizzat takdim etti. Yoğun ilgi ve sıcak karşılaşma, sempozyuma renk kattı.

KOCAELİSPOR'A GEÇTİĞİMİZ HAFTA GALATASARAY KARŞISINDA 1-0'LIK GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATAN DAN...

KOCAELİSPOR'A GEÇTİĞİMİZ HAFTA GALATASARAY KARŞISINDA 1-0'LIK GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATAN DAN AGYEİ, KOCAELİ SPOR TARİHİ SEMPOZYUMU'NU ZİYARET ETTİ.

KOCAELİSPOR'A GEÇTİĞİMİZ HAFTA GALATASARAY KARŞISINDA 1-0'LIK GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATAN DAN...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Denizli'den Taraftarlara Uyarı: Kocaelispor ve Futbol Tutkusu
2
Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Dan Agyei'ye Kocaeli'de Sevgi Seli — Galibiyet Golü Sonrası Taraftarla Buluştu
4
Deaflympics 2025'te Türkiye'nin İlk Madalyası: Buse Tıraş
5
Sarıgöllü Karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'de Gümüş Madalya Kazandı
6
A Milli Takımda Hakan Çalhanoğlu Sakatlandı, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek Kadroya Alındı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?