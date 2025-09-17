Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt Deplasmanında Başlıyor

Maç Bilgileri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Karşılaşma Frankfurt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadelenin yayın hakkı TRT 1'de olacak.

Maçın hakemi İtalyan Marco Guida olacak; yardımcı hakemler Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti, dördüncü hakem ise Daniele Chiffi olarak ilan edildi.

Galatasaray'ın Avrupa Yolculuğu

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekip, bu başarıyla doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.

Osimhen'in Durumu Belirsiz

Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yarınki karşılaşmada sahada olup olmayacağı bugünkü antrenmandan sonra netlik kazanacak. Nijerya Milli Takımı kadrosundayken yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyen Osimhen için ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulandı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen yetişmezse santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirip, fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak tutmayı planlıyor.

Form Grafiği: 16 Maçlık Galibiyet Serisi

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgiyi geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, o maçın ardından oynadığı 16 karşılaşmayı kazandı. Bu dönemde lig ve kupa maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'e 2-0; Kayserispor 3-0; Sivasspor 4-1; Eyüpspor 5-1; Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe 2-1, Konyaspor 5-1, Trabzonspor 3-0. Bu sezon ligde Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 3-0, Kayserispor 4-0, Çaykur Rizespor 3-1 ve son olarak Eyüpspor 2-0 ile geçti. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 47 gol attı, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Savunma ve Hücumda Etkili Başlangıç

Sarı-kırmızılı ekip sezona hem hücumda hem savunmada etkili başladı. Süper Lig'in ilk dört haftasında toplamda 15 gole ulaştı ve bu süreçte kalelerinde sadece 1 gol gördüler.

Taraftar Desteği

Eintracht Frankfurt deplasmanında Galatasaray'ı çok sayıda Türk futbolseverin tribünde desteklemesi bekleniyor. Ev sahibi kulübün misafir takıma bilet satılmaması yönündeki önlemlerine karşın, birçok taraftar takımının yanında olmak için farklı tribün bölgelerinden takımlarını destekleyecek.

UEFA Kadrosu

Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alan oyuncular: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Eintracht Frankfurt'ta Durum

Alman temsilcisi, geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü tamamlayarak direkt Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Bu sezon Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi ile yoluna devam eden Frankfurt, son haftada Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu. Takımda Can Uzun önemli bir rol oynuyor; 19 yaşındaki milli futbolcu bu sezon 3 maçta 3 gol kaydetti.

Eintracht'ta geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Michy Batshuayi de kadroda bulunuyor. Takımın önemli oyuncularından Hugo Ekitike Liverpool'a satıldı; Ekitike için elde edilen gelir ve diğer transfer hareketleri kulübün kadro yapısını etkiledi. Yeni transferlerden Ritsu Doan 4 golle, Can Uzun ise 3 golle öne çıkan isimler arasında.

Ev Sahibi Ekibin Eksikleri

Eintracht Frankfurt'ta kas sakatlığı bulunan Mario Götze ile sağ bek Rasmus Kristensen karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan orta saha oyuncusu Hugo Larsson'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.