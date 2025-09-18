Ali Koç PFDK'ye Sevk Edildi: TFF'den Resmi Açıklama

TFF Hukuk Müşavirliği, Ali Koç'u Corendon Alanyaspor maçı sonrası basın açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk etti; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük de kurula gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:23
TFF Hukuk Müşavirliği'nden resmi bildirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Aynı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün de maçtaki çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları nedeniyle kurulun gündemine alındığı bildirildi.

Diğer bir sevk ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük için yapıldı. Kulüp, RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

TFF'nin bu kararları, disiplin sürecinin nasıl ilerleyeceği ve olası yaptırımlar açısından yakından takip edilecek.

