Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı maçta Cengiz Ünder'in penaltısı kaleci Grbic'te kaldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:16
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı

Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı

Maç ve penaltı anı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Maçın 54. dakikasında ceza sahasında Serginho'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz Ünder'in vuruşunda top, kaleci Grbic'te kaldı.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında penaltıdan attığı golle takımına 1 puan kazandıran Cengiz, bu maçta ise bu fırsattan yararlanamadı.

Beşiktaş'ın penaltı performansı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de toplam 4 penaltı kazandı. Bu penaltıların 2'si golle sonuçlanırken, 2'si kaçtı.

İlk penaltıyı Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi; Abraham, Kasımpaşa karşılaşmasında penaltıdan faydalanamadı.

Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde gole çevirmişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAMSUNSPOR MAÇINDA PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE TAKIMINA 1 PUANI GETİREN CENGİZ ÜNDER...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAMSUNSPOR MAÇINDA PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE TAKIMINA 1 PUANI GETİREN CENGİZ ÜNDER, FATİH KARAGÜMRÜK MÜCADELESİNDE İSE PENALTIDAN YARARLANAMADI.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAMSUNSPOR MAÇINDA PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE TAKIMINA 1 PUANI GETİREN CENGİZ ÜNDER...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
2
El Bilal Toure Beşiktaş'ta skora katkılarını sürdürüyor
3
Beşiktaş 3. Kez Gol Yemeden Tamamladı
4
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı
5
Jota Silva ilk 11'de golünü attı | Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük
6
Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük — Trendyol Süper Lig 14. Hafta

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı