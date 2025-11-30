Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük: Cengiz Ünder Penaltıyı Kaçırdı

Maç ve penaltı anı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Maçın 54. dakikasında ceza sahasında Serginho'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz Ünder'in vuruşunda top, kaleci Grbic'te kaldı.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında penaltıdan attığı golle takımına 1 puan kazandıran Cengiz, bu maçta ise bu fırsattan yararlanamadı.

Beşiktaş'ın penaltı performansı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de toplam 4 penaltı kazandı. Bu penaltıların 2'si golle sonuçlanırken, 2'si kaçtı.

İlk penaltıyı Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi; Abraham, Kasımpaşa karşılaşmasında penaltıdan faydalanamadı.

Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde gole çevirmişti.

