DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Başkan Topaloğlu'ndan Kemerli Voleybolculara Finike Öncesi Moral

Başkan Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Merkez Spor Voleybol Genç ve Küçük Kızlar takımlarını Finike maçları öncesi ziyaret ederek moral verdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:53
Başkan Topaloğlu'ndan Kemerli Voleybolculara Finike Öncesi Moral

Başkan Topaloğlu'ndan Kemerli Voleybolculara Finike Öncesi Moral

Genç ve Küçük Kızlar takımlarına ziyaret

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Merkez Spor Voleybol Genç Takımı ile Küçük Kızlar Takımını Finike'de yapacakları müsabakalar öncesinde ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Topaloğlu öncülüğünde kurulan takımlar, Finike Kidnes Spor Genç Kızlar ve Küçük Kızlar takımlarıyla oynayacakları maçlar için yola çıkmadan önce Kemer Belediyesi önünde toplandı. Topaloğlu, sürpriz bir ziyaretle sporcuları kutlayıp başarılar diledi ve takımı Finike'ye uğurladı.

Maç öncesi Kulüp Başkanı Ayhan Süel ve Voleybol Antrenörü Vedat Demirel ile kısa bir konuşma yapan Başkan Topaloğlu, Kemer’in kızlarının müsabakaları kazarak Kemer’e gurur yaşatmaya devam edeceklerini belirterek sporculara başarılarının devamını diledi.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR VOLEYBOL GENÇ TAKIMI İLE KÜÇÜK...

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR VOLEYBOL GENÇ TAKIMI İLE KÜÇÜK KIZLAR TAKIMI’NI FİNİKE’DE YAPACAKLARI MÜSABAKALAR ÖNCESİNDE ZİYARET EDEREK MORAL VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’nun annesi Sebahat Sarıalioğlu uğurlandı
2
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK
3
Konyaspor 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta (İlk Yarı)
4
Başkan Topaloğlu'ndan Kemerli Voleybolculara Finike Öncesi Moral
5
Adana Feke'de Gençlere Yeni Modern Halı Sahalar Açıldı
6
Kayseri Süper Amatör Küme: 14. Haftanın Hakemleri Açıklandı
7
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlendi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025