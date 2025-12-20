Başkan Topaloğlu'ndan Kemerli Voleybolculara Finike Öncesi Moral

Genç ve Küçük Kızlar takımlarına ziyaret

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Merkez Spor Voleybol Genç Takımı ile Küçük Kızlar Takımını Finike'de yapacakları müsabakalar öncesinde ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Topaloğlu öncülüğünde kurulan takımlar, Finike Kidnes Spor Genç Kızlar ve Küçük Kızlar takımlarıyla oynayacakları maçlar için yola çıkmadan önce Kemer Belediyesi önünde toplandı. Topaloğlu, sürpriz bir ziyaretle sporcuları kutlayıp başarılar diledi ve takımı Finike'ye uğurladı.

Maç öncesi Kulüp Başkanı Ayhan Süel ve Voleybol Antrenörü Vedat Demirel ile kısa bir konuşma yapan Başkan Topaloğlu, Kemer’in kızlarının müsabakaları kazarak Kemer’e gurur yaşatmaya devam edeceklerini belirterek sporculara başarılarının devamını diledi.

