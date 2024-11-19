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Başkent Derbisinin Biletleri Satışta, Öğretmenler Ücretsiz!

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının biletleri satışa sunuldu. Öğretmenlere ücretsiz bilet fırsatı!

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:46
Başkent Derbisinin Biletleri Satışta, Öğretmenler Ücretsiz!

Başkent Derbisinin Biletleri Satışta!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının biletleri satışa sunuldu. Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan duyuruya göre, karşılaşma 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek.

Öğretmenler Günü Kutlaması

Bu özel karşılaşma, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlam kazanıyor. Gençlerbirliği passoligi olan öğretmenler, maç biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecekler.

İndirimli Bilet Fırsatları

Ayrıca, karşılaşmaya gelen kadın ve öğrenci taraftarlara da indirimli bilet imkanı sunulacak. Eryaman Stadı passolig gişelerinde geçerli olan indirim oranları aşağıdaki gibidir:

  • Doğu Maraton Tribünü: Kadın ve öğrenciler için 70 lira, diğerleri için 120 lira
  • Misafir Takım: 150 lira
  • VIP A-B Blok: 700 lira

Gençlerbirliği taraftarlarını ve futbolseverleri bu keyifli karşılaşmada birlik olmaya davet ediyoruz!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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