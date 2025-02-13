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Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali Şanlıurfa'da Başlıyor

Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Final mücadelesi yarın Şanlıurfa'da başlayacak. Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray finalist olmak için sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:45
Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali Şanlıurfa'da Başlıyor

Basketbol ING Türkiye Kupası Dörtlü Final Heyecanı Şanlıurfa'da!

Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali, yarın Şanlıurfa'da başlıyor. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek olan bu heyecan dolu organizasyonda, yarın Mersinspor ile Beşiktaş Fibabanka saat 18.00'de, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray ise saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final’e Giden Yol

Takımlar, Dörtlü Final’e ulaşmak için zorlu rakiplerini eleyerek başarılı bir performans sergiledi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içinde tamamlayan ekipler, ING Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Mersinspor, bu yıl kupa tarihindeki ilk katılımında TOFAŞ'ı 101-95 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Beşiktaş Fibabanka, ligdeki favorisi Anadolu Efes karşısında zorlu bir mücadele sonrasında 85-80 galip gelerek Şanlıurfa'ya bilet aldı.

Fenerbahçe Beko, derbi niteliğindeki karşılaşmada Bahçeşehir Koleji’ni 87-56 gibi farklı bir skorla yenerken, Galatasaray ise Karşıyaka'yı 97-88 mağlup ederek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.

Anadolu Efes Erken Veda Etti

Turnuvanın favorilerinden biri olan Anadolu Efes, çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka karşısında 85-80 mağlup olarak organizasyona veda etti. Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nı daha önce 12 kez kazanmış bir ekip olarak dikkat çekiyor.

Mersinspor’un İlk Dörtlü Final Deneyimi

Mersinspor, ilk kez katıldığı Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final’e kalan bir başka takım olarak öne çıkıyor. TOFAŞ'ı geride bırakarak bu aşamaya ulaşan Mersin temsilcisi, yarın Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak ve hedefi finale çıkmak olacak.

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