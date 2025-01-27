Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Çekiliş Heyecanı Yaşandı

Basketbol ING Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Törende, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kupada mücadele edecek sekiz takımın temsilcileri bir araya geldi.

TBF Sportif Direktörü'nden Açılış Konuşması

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, açılış konuşmasında, "Sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımlarımızı kutluyorum. Bu sene yarı final ve finalimizi Şanlıurfamızda oynayacağız. Bu bizim için büyük mutluluk ve heyecan. Şanlıurfa valimize ve belediye başkanımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umuyorum güzel maçların oynandığı, hak edenin kazandığı Türkiye Basketbol Federasyonu'nun en iyi şekilde organize ettiği bir kupaya ev sahipliği yaparız." ifadelerini kullandı.

Kupa Mücadeleleri Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersinspor takımları, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Bu organizasyonda Mersinspor, ilk kez yer alacak.

Çeyrek Final Tarihleri ve Eşleşmeler

Kupanın çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, Dörtlü Final'de mücadele edecek. Dörtlü Final'in düzenleneceği tarih ise 14-16 Şubat olarak belirlendi ve organizasyon Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çeyrek Final Eşleşmeleri Şu Şekilde

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Mersinspor - TOFAŞ

Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes

Karşıyaka - Galatasaray

Organizasyonda, İstanbul'da Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi, İzmir'deki Karşıyaka-Galatasaray maçının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak. Mersinspor-TOFAŞ müsabakasını kazanacak ekip, İstanbul'daki Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes karşılaşmasının galibiyle yarı finalde mücadele edilecek.

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu (sol 7) ve yönetim kurulu üyeleri ile kupada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri katıldı.

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu (sol 7) ve yönetim kurulu üyeleri ile kupada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri katıldı.