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Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvaları Antalya'da Tamamlandı

Antalya'daki ön eleme turnuvalarında ERA Nymburk ve Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 23:37
Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turnuvaları Antalya'da Tamamlandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi Sonuçlandı

Türkiye'nin Antalya ilinde gerçekleştirilen Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları, büyük bir heyecanla sona erdi.

Finallerde Öne Çıkan Takımlar

Turnuvanın final müsabakalarında başarılı olan ERA Nymburk ve Telekom Baskets Bonn, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazandılar.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yapılan 2. turnuvanın finalinde, Çekya ekibi ERA Nymburk, Estonya temsilcisi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenerek finale yükseldi. 4. turnuvada ise Telekom Baskets Bonn, İtalya'nın Dinamo Sassari takımını 78-71 ile geçmeyi başardı.

Ön Eleme Turnuvalarındaki Diğer Başarılar

Ön eleme sürecinin diğer sonuçları da dikkat çekiciydi. 1. turnuvanın finalinde Portekiz’in Benfica takımı, İsviçre’nin Fribourg Olympic ekibini 91-85 mağlup ederken, 3. turnuvanın finalinde Aliağa Petkimspor, Yunanistan’ın PAOK mateco takımını 79-69 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Toplam 24 takımın katıldığı ön eleme süreçleri, 17 Eylül tarihinde başlamış ve büyük bir rekabet ortamında gerçekleştirilmiştir.

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