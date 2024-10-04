Basketbol Sezonu Şimdi Başlıyor

Basketbol: Haftalık Maç Programı

2024-2025 sezonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçla başlayacak. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor karşılaşması, bugün saat 19.00'da Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Hafta İçinde Program

Bu hafta ayrıca ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde de heyecan verici maçlar oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Haftası

Bugün: 19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi) Yarın:

15.30 Manisa Basket - Bursaspor Basketbol (Muradiye)



18.00 Türk Telekom - Galatasaray (Ankara)



20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)

6 Ekim Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka (Sinan Erdem)



15.30 Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Lassa (ENKA)



18.00 Anadolu Efes - Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)



20.30 Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Haftası

Yarın:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor - Emlak Konut (Servet Tazegül)



15.00 Zonguldakspor Basket 67 - Fenerbahçe Opet (Site)



15.00 Nesibe Aydın - ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)

6 Ekim Pazar:

15.00 BOTAŞ - Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)



16.00 Danilos Pizza - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Haftası

Bugün:

17.00 iLab Basketbol - Fenerbahçe Koleji Novotel (Beşiktaş Akatlar)

Yarın:

14.00 İstanbul Ankaspor - Pizzabulls CO Basket (Ahmet Cömert)



15.45 TED Ankara Kolejliler - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)



17.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Çağdaş Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)



18.45 Çayırova Belediyesi - OGM Ormanspor (Çayırova)

6 Ekim Pazar:

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Trabzonspor (Selçuklu Belediyesi)



15.45 Esenler Erokspor - Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)



16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul - Haremspor (TOBB ETÜ)

7 Ekim Pazartesi:

16.00 Finalspor - Kapaklıspor (Naim Süleymanoğlu)

Basketbolseverler, bu hafta oynanacak mücadeleleri kaçırmayın!