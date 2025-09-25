Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu yarın açılıyor. Anadolu Efes açılış maçında Esenler Erokspor'u konuk edecek; ilk hafta programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:12
Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarın başlayacak.

Açılış maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Mücadele Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi günü sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olacak.

İlk Hafta Programı

Yarın:

19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

27 Eylül Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)

15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Alanyaspor: Süper Lig'de 19. randevu
2
Basketbol Süper Ligi 60. Sezon Başlıyor: Anadolu Efes 16, Fenerbahçe 12
3
Galatasaray'ın Hedefi: Alanyaspor'u Yenip Süper Lig'de 7'de 7 Yapmak
4
Aydan Siyavuş'un 27 Yıllık Basketbol Süper Ligi Şampiyonluk Rekoru
5
Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 13 Salon, Sinan Erdem 16.000'le Zirvede
6
Tekvando Hakemi İbrahim Usta'nın Hedefi: Sırbistan Grand Prix ve Los Angeles 2028
7
Dört Büyüklerin 10 Yıllık Ekonomik Tablosu: 1,6 Milyar Avro Zarar

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları