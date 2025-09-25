Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarın başlayacak.
Açılış maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Mücadele Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.
Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi günü sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olacak.
İlk Hafta Programı
Yarın:
19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
27 Eylül Cumartesi:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
28 Eylül Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)
15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)
18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)
29 Eylül Pazartesi:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)