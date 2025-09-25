Basketbol Süper Ligi 60. Sezon Başlıyor: Anadolu Efes 16, Fenerbahçe 12

Basketbol Süper Ligi 60. sezonu yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 60. sezonu, yarın oynanacak tek maçla start alacak. Sezon öncesi dikkat çeken istatistikler arasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin geçmiş başarıları öne çıkıyor.

Anadolu Efes liderliğini sürdürüyor

Anadolu Efes, kupayı 16 kez müzesine götürerek lig tarihinin en çok şampiyon olan takımı konumunda. Efes Pilsen adıyla tarihe geçen takım, 1978-1979 sezonunda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüp, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 döneminde üst üste dört kez şampiyon olurken; 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında da zirvede yer aldı. Anadolu Efes, ligdeki son şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda kazandı.

Fenerbahçe ve diğer büyükler

Fenerbahçe, ligde 12 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı-lacivertliler ilk kez 1990-1991 sezonunda şampiyon olurken; 2006-2007 ve 2007-2008'de de mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ayrıca 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da şampiyonluğa uzandı.

Galatasaray ligde 5 kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip ilk şampiyonluğunu 1968-1969 sezonunda yaşadı; 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş ise ligde iki kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar ilk şampiyonluğunu 1974-1975 sezonunda 60 puanla elde etti; 2011-2012 sezonunda play-off final serisinde Anadolu Efes'e karşı 4-2 üstünlük kurarak 37 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

Eczacıbaşı, basketbol şubesini kapatmış olmasına rağmen ligde 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca İTÜ 5, Ülkerspor 4 kez kupayı müzesine götürdü. Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer, Muhafızgücü ise bir kez şampiyon oldu.

Kovid-19 ve ligde bir kesinti

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Lig 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart 2020'de ara verildi; Türkiye Basketbol Federasyonu 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

Geçmişten bugüne şampiyonlar

1966-1967 - Altınordu 1967-1968 - İTÜ 1968-1969 - Galatasaray 1969-1970 - İTÜ 1970-1971 - İTÜ 1971-1972 - İTÜ 1972-1973 - İTÜ 1973-1974 - Muhafızgücü 1974-1975 - Beşiktaş 1975-1976 - Eczacıbaşı 1976-1977 - Eczacıbaşı 1977-1978 - Eczacıbaşı 1978-1979 - Efes Pilsen 1979-1980 - Eczacıbaşı 1980-1981 - Eczacıbaşı 1981-1982 - Eczacıbaşı 1982-1983 - Efes Pilsen 1983-1984 - Efes Pilsen 1984-1985 - Galatasaray 1985-1986 - Galatasaray 1986-1987 - Karşıyaka 1987-1988 - Eczacıbaşı 1988-1989 - Eczacıbaşı 1989-1990 - Galatasaray 1990-1991 - Fenerbahçe 1991-1992 - Efes Pilsen 1992-1993 - Efes Pilsen 1993-1994 - Efes Pilsen 1994-1995 - Ülkerspor 1995-1996 - Efes Pilsen 1996-1997 - Efes Pilsen 1997-1998 - Ülkerspor 1998-1999 - TOFAŞ 1999-2000 - TOFAŞ 2000-2001 - Ülkerspor 2001-2002 - Efes Pilsen 2002-2003 - Efes Pilsen 2003-2004 - Efes Pilsen 2004-2005 - Efes Pilsen 2005-2006 - Ülkerspor 2006-2007 - Fenerbahçe Ülker 2007-2008 - Fenerbahçe Ülker 2008-2009 - Efes Pilsen 2009-2010 - Fenerbahçe Ülker 2010-2011 - Fenerbahçe Ülker 2011-2012 - Beşiktaş Milangaz 2012-2013 - Galatasaray Medical Park 2013-2014 - Fenerbahçe Ülker 2014-2015 - Pınar Karşıyaka 2015-2016 - Fenerbahçe Ülker 2016-2017 - Fenerbahçe 2017-2018 - Fenerbahçe Doğuş 2018-2019 - Anadolu Efes 2019-2020 - Tamamlanamadı 2020-2021 - Anadolu Efes 2021-2022 - Fenerbahçe Beko 2022-2023 - Anadolu Efes 2023-2024 - Fenerbahçe Beko 2024-2025 - Fenerbahçe Beko

Not: Sezonun açılış maçıyla birlikte ligde yeni başarı öyküleri yazılacak; önceki sezonların şampiyonluk verileri ise lig tarihinin zengin panoramasını yansıtıyor.