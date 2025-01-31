Basketbolda Haftanın Programı: Maç Saatleri ve Eşleşmeler Belirlendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
- 13.00 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Fibabanka (Sinan Erdem)
- 15.30 Türk Telekom - Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
- 18.00 Aliağa Petkimspor - Mersinspor (Enka)
- 20.30 TOFAŞ - Galatasaray (TOFAŞ)
2 Şubat Pazar:
- 13.00 Fenerbahçe Beko - Yalovaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
- 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)
- 18.00 Manisa Basket - Darüşşafaka Lassa (Muradiye)
- 20.30 Anadolu Efes - Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
- 15.00 Fenerbahçe Opet - Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
- 18.30 BOTAŞ - Beşiktaş (Ankara)
Yarın:
- 14.00 OGM Ormanspor - Bodrum Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
- 16.00 Danilos Pizza - Emlak Konut (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
- 18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Çimsa ÇBK Mersin (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
- 15.00 Kapaklıspor - iLab Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
- 16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel - İstanbul Ankaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
- 18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Esenler Erokspor (Kurtdereli)
2 Şubat Pazar:
- 14.00 Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)
- 15.00 Pizzabulls Co Basket - Çayırova Belediyesi (Küçükçekmece Halkalı)
- 16.00 Trabzonspor - Bandırma Bordo Basketbol (Hayri Gür)
- 17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul - Finalspor (TOBB ETÜ)
- 18.00 Haremspor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)
3 Şubat Pazartesi:
- 17.00 Çağdaş Bodrumspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bodrum)