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Basketbolda Haftanın Programı: Maç Saatleri ve Eşleşmeler Belirlendi

Basketbol liglerinde bu hafta heyecan dolu karşılaşmalar gerçekleşecek. İşte program detayları.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:10
Basketbolda Haftanın Programı: Maç Saatleri ve Eşleşmeler Belirlendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 13.00 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Fibabanka (Sinan Erdem)
  • 15.30 Türk Telekom - Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ankara)
  • 18.00 Aliağa Petkimspor - Mersinspor (Enka)
  • 20.30 TOFAŞ - Galatasaray (TOFAŞ)

2 Şubat Pazar:

  • 13.00 Fenerbahçe Beko - Yalovaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
  • 15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)
  • 18.00 Manisa Basket - Darüşşafaka Lassa (Muradiye)
  • 20.30 Anadolu Efes - Bursaspor Yörsan (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

  • 15.00 Fenerbahçe Opet - Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 18.30 BOTAŞ - Beşiktaş (Ankara)

Yarın:

  • 14.00 OGM Ormanspor - Bodrum Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
  • 16.00 Danilos Pizza - Emlak Konut (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
  • 18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Çimsa ÇBK Mersin (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

  • 15.00 Kapaklıspor - iLab Basketbol (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
  • 16.00 Fenerbahçe Koleji Novotel - İstanbul Ankaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Esenler Erokspor (Kurtdereli)

2 Şubat Pazar:

  • 14.00 Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)
  • 15.00 Pizzabulls Co Basket - Çayırova Belediyesi (Küçükçekmece Halkalı)
  • 16.00 Trabzonspor - Bandırma Bordo Basketbol (Hayri Gür)
  • 17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul - Finalspor (TOBB ETÜ)
  • 18.00 Haremspor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

3 Şubat Pazartesi:

  • 17.00 Çağdaş Bodrumspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler (Bodrum)

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