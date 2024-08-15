Basketbolda Olimpiyat Etkisi: Dünya Sıralaması Yenilendi

Basketbolda Olimpiyat Etkisi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları'nın sona ermesinin ardından dünya sıralamasını güncelledi. Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürüyor.
Sıralamadaki Değişiklikler
Sırbistan, 2 basamaklık bir sıçrayış yaparak Almanya’yı geçerek 2. sıraya yükseldi. Fransa, Olimpiyat finaline çıkarak 5 sıra atlayıp 4. sıraya yerleşti.
A Millilerde Düşüş
Olimpiyatlarda yer almayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24. sıradan 27. sıraya gerileyerek sıralamada olumsuz bir değişiklik yaşamış oldu.
İlk 10 Sıralaması
- 1. ABD - 838.8
- 2. Sırbistan - 758.9 (+2)
- 3. Almanya - 755.3 (-4)
- 4. Fransa - 753 (+5)
- 5. Kanada - 747.8 (+2)
- 6. İspanya - 746.7 (-4)
- 7. Avustralya - 732.5 (-2)
- 8. Arjantin - 731.1 (-9)
- 9. Letonya - 711.4 (-3)
- 10. Litvanya - 698.9 (-)