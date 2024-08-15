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Basketbolda Olimpiyat Etkisi: Dünya Sıralaması Yenilendi

FIBA, Paris 2024 Olimpiyatları sonrası dünya sıralamasını güncelledi. ABD liderliğini korurken, Sırbistan ikinci oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:39
Basketbolda Olimpiyat Etkisi: Dünya Sıralaması Yenilendi

Basketbolda Olimpiyat Etkisi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları'nın sona ermesinin ardından dünya sıralamasını güncelledi. Olimpiyatlarda altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürüyor.

Sıralamadaki Değişiklikler

Sırbistan, 2 basamaklık bir sıçrayış yaparak Almanya’yı geçerek 2. sıraya yükseldi. Fransa, Olimpiyat finaline çıkarak 5 sıra atlayıp 4. sıraya yerleşti.

A Millilerde Düşüş

Olimpiyatlarda yer almayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24. sıradan 27. sıraya gerileyerek sıralamada olumsuz bir değişiklik yaşamış oldu.

İlk 10 Sıralaması

  • 1. ABD - 838.8
  • 2. Sırbistan - 758.9 (+2)
  • 3. Almanya - 755.3 (-4)
  • 4. Fransa - 753 (+5)
  • 5. Kanada - 747.8 (+2)
  • 6. İspanya - 746.7 (-4)
  • 7. Avustralya - 732.5 (-2)
  • 8. Arjantin - 731.1 (-9)
  • 9. Letonya - 711.4 (-3)
  • 10. Litvanya - 698.9 (-)

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