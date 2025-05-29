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Başpehlivan Ali Gürbüz, Aksu Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı

Ali Gürbüz, 4 kez altın kemer kazanan başpehlivan, Aksu Belediyesi ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 18:49
Başpehlivan Ali Gürbüz, Aksu Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı

Başpehlivan Ali Gürbüz, Aksu Belediyesi ile Sözleşme İmzaladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez altın kemer kazanarak büyük bir başarı elde eden başpehlivan Ali Gürbüz, Antalya'nın Aksu Belediyesi ile önemli bir sözleşme imzaladı. Gürbüz, belediye binası önünde gerçekleştirilen törenle coşkuyla karşılandı.

Törenin Detayları

Törene Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, başkan yardımcıları, güreş ağası Şahin Kırbıyık ve belediyenin güreşçileri katılım gösterdi. Başkanlık makamında düzenlenen etkinlikte Gürbüz ile yeni sezon sözleşmesi imzalandı.

Gürbüz’den Açıklamalar

Sözleşme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürbüz, "Aksu Belediye Başkanımız İsa Yıldırım ile yeni bir yola çıktık. Önümüzde Kırkpınar var, en iyi şekilde hazırlanacağım. Altın kemeri yeniden boynuma takmak istiyorum. Sezonu güzel tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cezası ve Hedefleri

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabında hakemlerle yaşadığı tartışma sonucunda çeyrek finalde güreşten ihraç edilmesini değerlendiren Gürbüz, "Birkaç hafta güreşe gidemedim. Bu benim Kırkpınar hedeflerimi etkilemez. Cezam bittikten sonra güreşlere başlayacağım." dedi.

Başkan İsa Yıldırım’ın Yorumları

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ise, "Ata sporunun en önemli isimlerinden Ali Gürbüz'ü Aksu Belediyesi'ne kazandırmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez altın kemer kazanan başpehlivan Ali Gürbüz, Antalya'nın...

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez altın kemer kazanan başpehlivan Ali Gürbüz, Antalya'nın Aksu Belediyesi ile sözleşme imzaladı. Başkanlık makamında düzenlenen törende yeni sezon için Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım (sağda) ile Ali Gürbüz (solda) sözleşmeye imza attı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez altın kemer kazanan başpehlivan Ali Gürbüz, Antalya'nın...

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez altın kemer kazanan başpehlivan Ali Gürbüz, Antalya'nın Aksu Belediyesi ile sözleşme imzaladı. Başkanlık makamında düzenlenen törende yeni sezon için Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım (sağda) ile Ali Gürbüz (solda) sözleşmeye imza attı.

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