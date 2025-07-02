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Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da Altın Kemer İçin Hedefe Kilitlendi

39 yaşındaki başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da altın kemer için tecrübesiyle mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 14:43
Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da Altın Kemer İçin Hedefe Kilitlendi

Kırkpınar'da Altın Kemer İçin Mücadele

39 yaşındaki deneyimli başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri yeniden kuşanmayı hedefliyor. 2009 ve 2010 yıllarında Kırkpınar’ın zirvesine çıkan Antalyalı güreşçi, Edirne’de düzenlenecek 664. Kırkpınar organizasyonuna kapsamlı bir kamp dönemiyle hazırlandı.

Tecrübe ve Enerji Bir Arada

Kırkpınar'da 18. kez kol bağlayacak olan Mehmet Yeşil Yeşil, kariyerinin son dönemlerinde en üst basamağı elde etmeyi istiyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yeşil Yeşil, “Kırkpınar 18. yılımdayım. Benimle birlikte Osman Aynur ağabeyim de 18. yılında. Kırkpınar'ın en tecrübeli güreşçileriyiz. Tecrübemizi, gençlerin enerjisiyle birleştirerek bu organizasyona layık bir performans sergileyeceğiz.”

Edirne'nin Büyüsü

Her yıl Kırkpınar’a ayrı bir heyecanla geldiğini söyleyen Mehmet Yeşil Yeşil, Edirne’ye geldiğinde Selimiye'nin minarelerini görünce hissettiği coşku ve heyecanı da paylaştı. “30 senedir Kırkpınar'a geliyorum, burada güreşmeyi çok seviyorum. Artık kariyerimin son yıllarındayım, tadını çıkarmaya çalışacağım. Sınırlarımı zorlamaya, nasibimi almaya geldim.” dedi.

Centilmence Mücadele

Başpehlivan, performansından memnun olduğunu belirtirken, “Kendimi geçmiş yıllara göre daha iyi hissediyorum. Güreşi ön plana koydum ve sadece güreş odaklı bir hayatım oldu. Antrenmanlarımı yoğun bir şekilde yaptım.” sözleriyle hazırlık sürecinin önemini vurguladı. Mehmet Yeşil Yeşil ayrıca, “Hak edenin kazanacağı güreşler olsun. Centilmence güreşler yapılsın.” diyerek Kırkpınar ruhuna olan bağlılığını ifade etti.

Kırkpınar'ın deneyimli isimlerinden 39 yaşındaki Mehmet Yeşil Yeşil, tecrübesiyle yeniden altın...

Kırkpınar'ın deneyimli isimlerinden 39 yaşındaki Mehmet Yeşil Yeşil, tecrübesiyle yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor.

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