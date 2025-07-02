DOLAR
39,8 0,09%
EURO
46,96 0,28%
ALTIN
4.277,42 -0,01%
BITCOIN
4.287.819,41 -1,74%

Başpehlivan Orhan Okulu, Altın Kemer İçin Hedefine Geri Döndü

Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'daki formuna kavuştuğunu belirtti ve bu yıl yeniden altın kemeri kazanma hedefinde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:00
Başpehlivan Orhan Okulu, Altın Kemer İçin Hedefine Geri Döndü

Orhan Okulu, Kırkpınar Hedeflerine Geri Döndü

Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da kazandığı altın kemer için geri dönüş yaptı. Yıllardır beklenen performansına ulaştığını belirten Okulu, bu yıl kemeri kazanmak için iddialı olduğunu ifade etti.

Kış Hazırlıkları ve Antrenman Süreci

Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar hazırlıklarına kışın başladıklarını ve haftada 6 gün yoğun antrenman yaptıklarını belirtti. "Kırkpınar'dan önce lig güreşlerimiz vardı. Lig güreşlerinin ikisinde birinci, birinde ise ikinci olarak şu anda zirvede devam ediyorum," dedi. Kırkpınar haftasına girdiklerini söyleyen pehlivan, son antrenmanların ardından dinlenmeye geçtiklerini aktardı.

Kondisyonun Önemi

Okulu, pehlivanlar için kondisyonun son derece önemli olduğunu vurguladı. Kırkpınar'da yapılan müsabakaların genellikle 1,5-2 saat sürdüğünü hatırlatarak, "Şu an kemer aldığım yıllardaki kilomdayım, o formu yakaladım. Benden ağır güreşçi arkadaşlar da var, kilo avantajları var ama onlara da kondisyon gerekiyor," şeklinde konuştu.

Hatalardan Ders Çıkardı

Okulu, geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkardığını belirtti. "Kırkpınar hata kabul etmiyor. Bir hata mağlup olmanıza neden olabiliyor," diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Son yıllarda sakatlıklarla zor antrenman dönemleri geçirdiğini kaydeden Okulu, bu yıl hiçbir sakatlığının olmadığını açıkladı.

Furkan Durmuş Altın'ın Yükselişi

Başpehlivan Furkan Durmuş Altın ise bu yıl Muratpaşa Belediyesine transfer olduğunu ve Orhan Okulu gibi usta bir pehlivanla çalışarak Kırkpınar'a hazırlandığını belirtti. Eski formuna döndüğünü ve kondisyonunu en iyi seviyeye çıkardığını ifade etti. Altın, "Artık daha atletik bir fiziğe sahibim," dedi.

Altın, Kırkpınar'a manevi olarak da hazırlandığını belirterek, bu süreçteki ritüellerinden bahsetti ve yaptığı duaların kendisi için önemini vurguladı. Kırkpınar'da hak edenin kazandığı bir sezon geçirmek dileğinde bulundu.

Başpehlivan Orhan Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına ilişkin açıklamada...

Başpehlivan Orhan Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Başpehlivan Orhan Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına ilişkin açıklamada...

Başpehlivan Orhan Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
2
Gençler Türkiye Kürek Kupası'na Doğru Antrenmanlar Devam Ediyor
3
Melisa Zobar, 60 Madalyaya Yenilerini Eklemek İçin Çalışıyor
4
Başpehlivan Orhan Okulu, Altın Kemer İçin Hedefine Geri Döndü
5
26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de Başladı
6
Antalya'da Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması Coşkusu
7
Gaziantep FK, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Belgrad'da Başladı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!