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Bayegan Pendik Satranç Spor, İş Bankası 100. Yıl Süper Ligi'ni Kazandı

Bayegan Pendik Satranç Spor, Türkiye İş Bankası'nın 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Organizasyon, 186 sporcu ile yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:16
Bayegan Pendik Satranç Spor, İş Bankası 100. Yıl Süper Ligi'ni Kazandı

Bayegan Pendik Satranç Spor, Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi'nin Şampiyonu Oldu

Türkiye'nin en prestijli satranç organizasyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi sona erdi. 51'i Büyükusta olmak üzere toplam 186 sporcu, Ankara'da yapılan turnuvada kıyasıya mücadele etti.

Öne Çıkan Takımlar

15 takımın 15 tur boyunca şampiyonluk için yarıştığı ligde, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü birinci olmayı başardı. İkinci sırayı Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü alırken, Türk Hava Yolları Spor Kulübü üçüncü oldu.

Başkan Gülkız Tulay'ın Değerlendirmesi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, kapanış törende yaptığı konuşmada, "Türkiye İş Bankası'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ki Süper Ligimiz daha anlamlıydı. Turnuva süresince sergilenen mücadeleci ruh ve centilmenlik için tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Her sporcu burada sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda takım ruhunu da sergiledi" dedi.

Tulay, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Bankası ve emeği geçen tüm kulüplere ve sporculara teşekkür etti.

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