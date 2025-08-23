DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.759.672,47 0,29%

Bayern Münih 6-0 Leipzig: Bundesliga Açılışında Gol Şovu

Bayern Münih, Allianz Arena'da Bundesliga'nın açılış maçında Leipzig'i 6-0 mağlup etti; goller Olise, Luis Diaz ve Harry Kane'den geldi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:04
Bayern Münih 6-0 Leipzig: Bundesliga Açılışında Gol Şovu

Bayern Münih 6-0 Leipzig: Bundesliga'da Etkileyici Açılış

Maç Özeti

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan Bundesliga'nın yeni sezon açılış maçında Leipzig'i 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golü Michael Olise'nin 27. dakikadaki vuruşuyla geldi. Beş dakika sonra, 32. dakikada Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son bölümlerinde, 42. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Michael Olise ile ilk yarı 3-0 sonuçlandı.

İkinci Yarı ve Goller

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, Harry Kane'in 64., 74. ve 77. dakikalarda kaydettiği üst üste gollerle skoru 6-0'a taşıdı. Maç bu skorla sona erdi.

Sonuç: Bayern Münih 6-0 Leipzig.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arca Çorum FK 2-1 Sarıyer: Tam mutlu, Can tartışmalı penaltıyı eleştirdi
2
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer'i 2-1 Yendi
3
Trabzonspor Hesap.com Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Kadın Futbolu: II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni 27 Ağustos'ta Ankara'da
5
Santarelli'den İspanya Uyarısı: Türkiye, Dünya Şampiyonası'na Zorlu Başlangıç
6
Kayserispor-Galatasaray bilet fiyatları açıklandı — 24 Ağustos

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası