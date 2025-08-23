Bayern Münih 6-0 Leipzig: Bundesliga Açılışında Gol Şovu

Bayern Münih 6-0 Leipzig: Bundesliga'da Etkileyici Açılış

Maç Özeti

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan Bundesliga'nın yeni sezon açılış maçında Leipzig'i 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golü Michael Olise'nin 27. dakikadaki vuruşuyla geldi. Beş dakika sonra, 32. dakikada Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son bölümlerinde, 42. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Michael Olise ile ilk yarı 3-0 sonuçlandı.

İkinci Yarı ve Goller

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, Harry Kane'in 64., 74. ve 77. dakikalarda kaydettiği üst üste gollerle skoru 6-0'a taşıdı. Maç bu skorla sona erdi.

Sonuç: Bayern Münih 6-0 Leipzig.