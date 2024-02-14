Bayern Münih'in rakibi belli oldu: Sacha Boey gövde gösterisi yapacak

Sarı kırmızılı takımın pahalı transferi Sacha Boey Bayern Münih'te bu maçta forma giyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SACHA BOEY BU MAÇTA FORMA GİYECEK

Sarı kırmızılı takımın olduğu gruptan lider olarak çıkan ve Bayer Leverkusen'e 3-0 yenilen Bayern Münih bu akşam 23:00'te Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşma Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.





Maçın TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ara transfer döneminde sarı kırmızılı takım tarafından Bayern Münih'e transfer edilen Sacha Boey'in maça çıkıp çıkmayacağı heyecanla araştırılıyor. Aynı zamanda bu akşam 23:00'te PSG ve Real Sociedad maçı da Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.